Attiecīgi uzvara arī kvalifikācijā Reiņa Nitiša un vēl viena latviešu pilota Artūra Batraka pārstāvētajai "Stateta BRO by Heidelberg Mobile" komandai. Otrajā vietā Latvijas komanda "Jūrmala-Optibet racing" ar Valteru Zviedri sastāvā. Trešā vieta lietuviešu komandai "acitool.com by DMK Racing Team" ar "Audi RS3 LMS TCR".

Sacensību startā pārliecinošā vadībā izrāvās "Stateta BRO by Heidelberg Mobile" ar Artūru Batraku pie stūres, mainoties pilotiem Reinim Nitišam un lietuviešu komandas biedram Ignam Jomantam. Komanda turpināja audzēt pārsvaru, tuvāko komandu apsteidzot par četru stundu garumā.

Uzvara "TC3" klasē Latvijas komandai "Jūrmala – Optibet Racing" ar Valteru Zviedri un Ramūnu Čapkausku pilotu sastāvā, apsteidzot lietuviešu oponentus "acitool.com by DMK Racing Team" un "Soderus Racing".

"GT AM" klasē internacionālā konkurencē uzvara "Dream 2 Drive" komandai, ar "BMW M4" automobili apsteidzot "Nanosun" komandu no Lietuvas un "DHR Racing" no Lielbritānijas.