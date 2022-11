Bezceļiem pielāgotais 'Porsche 911 Dakar' maksās 260 tūkstošus eiro

"Porsche" prezentējis jauno "911 Dakar", kas paredzēts braukšanai gan bezceļa apstākļos, gan arī pa sacīkšu trasēm un lielceļiem.

Šis ekskluzīvais modelis, kas izlaists vien 2500 eksemplāros, ne tikai demonstrē "Porsche 911" koncepta neierobežotās iespējas, bet arī atsauc atmiņā pirmo "Porsche" uzvaru 1984. gada Parīzes-Dakaras rallijā. Šī nozīmīgā uzvara arī palīdzēja ieviest visu riteņu piedziņu "Porsche 911". Tāpēc jaunais "911 Dakar" tiek arī piedāvāts ar papildu pieejamo "Rally Design" pakotni.

Pirmā detaļa, kas pievērš uzmanību "Porsche 911 Dakar", ir tā klīrenss, kas ir par 50 milimetriem augstāks nekā "911 Carrera" ar sporta balstiekārtu. Standarta komplektācijā ietvertā pacelšanas sistēma priekšpusi un aizmuguri var pacelt vēl par papildu 30 milimetriem.



"Porsche 911 Dakar" klīrenss un šķēršļu pārvarēšanas spējas ir līdzvērtīgas tradicionāliem SUV. Pacelšanas sistēma nevien paredzēta, lai zemā ātrumā pārvarētu šķēršļus, bet tā ir uzlabotās balstiekārtas neatņemama daļa. Augstākais uzstādījums pieejams ambicioziem piedzīvojumiem bezceļa apstākļos ātrumā līdz pat 170 km/h.

Automašīnas sportiskās bezceļa īpašības papildina arī īpaši izstrādātās "Pirelli Scorpion All Terrain Plus" riepas 245/45 ZR19 priekšā un 295/40 ZR20 aizmugurē. Auto riepu protektora dziļums ir deviņi mm, bet pastiprinātie sāni un lameles veidotas no divām kārtām, kas padara sacīkšu auto riepas ārkārtīgi izturīgas. "Pirelli P Zero" vasaras un ziemas riepas ir pieejamas pēc izvēles, un arī tās veidotas no divām kārtām. Bezceļu riepas ir iekļautas standarta aprīkojumā, kas nodrošina automašīnas dinamiku arī uz lielceļa.

Izteikta jauda uz visiem segumiem

3,0 litru biturbo sešu cilindru dzinējs ar 480 ZS (353 kW) jaudu un 570 ņūtonmetru maksimālo griezes momentu sniedz izcilu veiktspēju ar neatvairāmu bokserdzinēja skaņu. Jaunais sporta automobilis no 0 līdz 100 km/h ieskrienas vien 3,4 sekundēs, bet bezceļa riepu dēļ maksimālais auto ātrums ir ierobežots līdz 240 km/h.

Standarta komplektācijā auto dzinējs ir aprīkots ar astoņu pārnesumu PDK ātrumkārbu un "Porsche" visu riteņu piedziņu. Standarta aprīkojumā iekļauta arī aizmugurējās ass stūrēšana, dzinēja stiprinājumi no "911 GT3" un PDCC stabilizatora atsaite. Visu šo detaļu mijiedarbība nozīmē, ka "911 Dakar" smiltīs un uz grants seguma ir tikpat dinamisks kā Nirburgringas Nordšleifes trasē.

Automašīnas maksimālo veiktspēju bezceļa apstākļos daļēji nodrošina arī divi jauni braukšanas režīmi, kurus var iestatīt ar slēdzi uz stūres. "Rally" režīms ideāli piemērots uz irdeniem, nelīdzeniem segumiem un tam ir uz aizmuguri koncentrēta visu riteņu piedziņa.

"Offroad" braukšanas režīmā automātiski tiek aktivizēts augstais klīrenss. Šis režīms paredzēts maksimālai saķerei uz smiltīm un citiem bezceļu segumiem. Abos braukšanas režīmos pieejams arī jaunais režīms "Rally Launch Control", kas nodrošina iespaidīgu paātrināšanos uz irdeniem segumiem un ļauj riteņiem izslīdēt par aptuveni 20%.

Papildu komplektācijā pieejams arī jumta bagāžnieks

Starp "911 Dakar" papildu raksturīgajām iezīmēm ir no jauna izstrādāts un fiksēts CFRP viegla svara aizmugurējais spoilers un CFRP priekšējā bagāžas nodalījuma vāks ar gaisa lūkām. Tā konstrukcija ir aizgūta no "911 GT3". Tāpat auto ir arī tādas standarta bezceļa detaļas kā sarkanas alumīnija vilkšanas cilpas priekšā un aizmugurē, paplatinātas riteņu arkas un sliekšņi, kā arī nerūsējošā tērauda aizsargelementi priekšā, aizmugurē un uz sliekšņiem.

Papildus komplektācijā ir pieejams arī jumta bagāžnieks. Uz "Porsche 911 Dakar" jumta atrodas 12 voltu kontaktligzda, kas paredzēta bagāžnieka apgaismojumam. Jumta bagāžniekā var pārvadāt tādu rallija aprīkojumu kā degvielas un ūdens kannas, saliekamās lāpstas un saķeres plāksnes. "911 Dakar" pieejama arī jumta telts kempinga cienītājiem.

Interjerā "911 Dakar" izceļ savas sportiskās ambīcijas ar kausveida priekšējiem sēdekļiem un aizmugurējo sēdekļu neesamību. Vieglais stikls un akumulators vēl vairāk samazina automobiļa svaru līdz 1605 kilogramiem, kas ir par nieka 10 kilogramiem vairāk nekā "911 Carrera 4 GTS" ar PDK.

"911 Dakar" interjers izceļas ar "Race-Tex" materiāla virsmu ar dekoratīvām šuvēm "Shade Green" zaļā tonī, kas arī pieejama kā metāliska "911 Dakar" eksterjera krāsa.

"Rally Design" pakotne par godu Parīzes-Dakāras rallijam

Papildu komplektācijā pieejamās "Rally Design" pakotnes pamatā ir divu toņu krāsojums baltā un "Gentian" zili metāliskā krāsā, kas izstrādātas "Porsche Exclusive Manufaktur" rūpnīcā. Divu toņu kombināciju standarta modelī tiek izmantota pirmo reizi. Uz automašīnas sāna var izvēlēties individuālu sacīkšu numuru no 1 līdz 999.

Dekoratīvo līniju sarkanā un zelta krāsa uz "911 Dakar" durvīm ar "Rally Design" pakotni atsauc atmiņā 1984. gada Parīzes-Dakaras ralliju uzvarējušo automobili, kur redzams arī "Roughroads" logo. Tā ir reģistrēta preču zīme, kas atspoguļo "911 Dakar" konceptu un tā piemērotību bezceļiem .

Pēc izvēles "911 Dakar" ir pieejama arī "Rally Sport" pakotne ar drošības karkasu, sešu punktu drošības jostām un ugunsdzēsības sistēmu.

"Porsche Design" hronogrāfs

Sporta auto īpašnieki var ekskluzīvi pasūtīt arī "Porsche Design" hronogrāfus - "Chronograph 1 ‒ 911 Dakar" vai "Chronograph 1 ‒ 911 Dakar Rally Design Edition". Pirmo reizi pulkstenis ir veidots no sevišķi izturīga un viegla titāna karbīda, kas ir izturīgs pret skrāpējumiem.

Jauno "Porsche 911 Dakar" Latvijā ir iespējams pasūtīt par 259 000 eiro, ieskaitot PVN.