'Ferrari' braucēji uzrāda ātrākos apļa laikus Bahreinas treniņbraucienos

"Ferrari" komandas braucēji Šarls Leklērs no Monako un vācietis Sebastjans Fetels piektdien uzrādīja ātrākos apļa laikus Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta otrā posma, Bahreinas "Grand Prix", pirmajās divās treniņbraucienu sesijās.

Pirmajā sesijā ātrākais bija Leklērs, kurš finišēja pēc vienas minūtes un 30,354 sekundēm, kamēr otrais, atpalikdams 0,263 sekundes bija Fetels. Savukārt pirmo trijnieku noslēdza "Mercedes" braucējs Valteri Botass no Somijas, kurš no pirmās vietas atpalika teju sekundi.

Uzreiz aiz trīs vadošajiem braucējiem bija brits Lūiss Hamiltons ("Mercedes") un abi "Red Bull" piloti - nīderlandietis Makss Verstapens un francūzis Pjērs Gaslī.

Savukārt otrajā treniņā ātrākais jau bija Fetels, kurš labākajā mēģinājumā apli veica vienā minūtē un 28,846 sekundēs, bet uzreiz aiz viņa, atpalikdams 0,035 sekundes, bija Leklērs. Trešajā vietā ierindojās Hamiltons, kurš Fetelam zaudēja 0,603 sekundes, bet aiz viņa bija Botass, vācietis Niko Hilkenbergs ("Renault") un Verstapens.

It's been a good day for the team in red 👊#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/XqCnQhe7C9