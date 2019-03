Botass pārliecinoši triumfē Austrālijas 'Grand Prix'

Somu pilots Valteri Botass no "Mercedes" komandas svētdien triumfēja Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pirmajā posmā - Austrālijas "Grand Prix".

Botasam šī bija ceturtā uzvara karjerā un pirmā pēc vairāk nekā gada pārtraukuma. Botass sacensības sāka no otrās starta vietas, bet jau pašā sākumā apsteidza savu komandas biedru un pašreizējo pasaules čempionu Lūisu Hamiltonu no Lielbritānijas. Savukārt cīņā par trešo vietu "Ferrari" Monako pilots Šarls Leklērs teju sadūrās ar savu komandas biedru Sebastjanu Fetelu no Vācijas.

Tikmēr neveiksmi jau pirmajā aplī piedzīvoja "Renault" austrāliešu pilots Daniels Rikjardo, kurš pazaudēja priekšējo antispārnu.

Abi "Mercedes" piloti saglabāja vadību, bet 31.aplī Fetels zaudēja savu trešo vietu, viņam garām pabraucot "Red Bull" vienību pārstāvošajam nīderlandietim Maksam Verstapenam. Turpmākajā sacensību gaitā Verstapens pietuvojās arī Hamiltonam, taču 50.aplī izbrauca no trases. Pēdējos apļos gan viņš atgriezās cīņā par otro vietu, kuru gan Hamiltons nosargāja.

Savukārt pārliecinošu uzvaru svinēja Botass, kurš vairāk par nekā 20 sekundēm apsteidza Hamiltonu, tikdams arī pie šī posma ātrākā apļa, kas viņam dos papildu punktu kopvērtējumā.

Tikmēr trešajā vietā finišēja Verstapens, aiz kura bija abi "Ferrari" piloti Fetels un Leklērs, bet pirmo sešinieku noslēdza dānis Kevins Magnusens no "Haas".

Tālāk bija vācietis Niko Hilkenbergs no "Renault", astoto vietu ieņēma soms Kimi Reikenens no "Alfa Romeo", devītais bija kanādietis Lenss Strols no "Racing Point", bet pirmo desmitnieku noslēdza krievs Daniils Kvjats no "Toro Rosso".

Šosezon F-1 čempionātā būs 21 posms, pēdējam notiekot 1.decembrī Abū Dabī. Pērn Hamiltons izcīnīja savu piekto F-1 čempiontitulu, kamēr "Mercedes" palika nepārspēta Konstruktoru kausā piekto gadu pēc kārtas.