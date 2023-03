Peress uzvar Saūda Arābijā; Alonso pēc finiša zaudē un atgūst trešo vietu

"Red Bull" komandas pilots Serhio Peress svētdien izcīnīja uzvaru 2023. gada sezonas otrajā posmā Saūda Arābijā, aiz sevis atstājot komandas biedru Maksu Verstapenu.

Sākotnēji trešajā vietā finišēja "Aston Martin" pilots Fernando Alonso, šķietami 100. reizi savā F-1 karjerā kāpjot uz goda pjedestāla. Tomēr pēc finiša viņam piesprieda 10 sekunžu sodu par to, ka viņš sacensībās nepareizi izcieta piecu sekunžu sodu, ko viņam piesprieda par nepareizu atrašanos starta pozīcijā. Tas viņu atmeta uz ceturto vietu. Līdz ar to trešo vietu izcīnīja Džordžs Rasels no "Mercedes" vienības.

Tomēr pēc finiša "Aston Martin" iesniedza protestu, kas tika apmierināts. Komanda norādīja, ka citās situācijās konkurenti par ko līdzīgu neesot sodīti, turklāt pieskaršanos formulai ar domkratu vēl nevarot uzskatīt strādāšanu ar spēkratu.

Peress šajās sacensībās startēja no pirmās starta vietas, bet sacensību sākumā viņu apdzina Fernando Alonso no "Aston Martin" komandas. Tomēr ceturtajā aplī Peress tika garām Alonso, un turpinājumā pilots no Meksikas savu darbu paveica lieliski, izcīnot uzvaru. Sacensību pēdējā aplī Verstapens viņam atņēma ātrāko apļa laiku, un tas neļāva viņam pirmo reizi kļūt par kopvērtējuma līderi. Šī Peresam bija piektā uzvara karjerā, kā arī otrā uzvara pēc kārtas Saūda Arābijā.

Otrajā vietā ierindojās aizvadīto divu sezonu pasaules čempions Makss Verstapens, kurš startēja no 15. pozīcijas. Viņš diezgan raiti tika garām konkurentiem un jau 25. aplī bija izvirzījies otrajā pozīcijā, tiesa, viņam palīdzēja arī 18. aplī trasē izbraukušā drošības mašīna.

Rasels visu sacensību garumā brauca aiz Alonso, tomēr viņam izdevās nepalaist pieredzējušo spāni pārāk tālu. Tas viņam atmaksājās, kad pēc rezultātu labošanas Rasels varēja pārņemt trešo vietu.

Nedaudz vairāk nekā piecas sekundes aiz trešās vietas finišēja Džordžs Rasels no "Mercedes" vienības, bet aiz viņa ierindojās komandas biedrs Lūiss Hamiltons. Nākamās divas pozīcijas ieņēma "Ferrari" piloti Karloss Sainss un Šarls Leklērs.

Punktus izcīnīja arī "Alpine" piloti Estebans Okons un Pjērs Gaslī, bet aizraujošā duelī 10. vietu izcīnīja Kevins Magnusens ("Haas), kuram bija aizraujošs duelis ar Juki Cunodu ("AlphaTauri").

Verstapens sezonas pirmajos divos posmos ticis pie 44 punktiem, bet Peresam ir par punktu mazāk. Trešais ar 27 punktiem ir Alonso.