'Red Bull' paziņo par sadarbību ar 'Ford' un prezentē savu nākamās sezonas formulu

Aizvadītās sezonas F-1 Konstruktoru kausa ieguvēja "Red Bull" piektdien Ņujorkā prezentēja savu nākamās sezonas formulu, kuras krāsojums ieturēts jau ļoti ierastos toņos, kā arī paziņoja, ka no 2026. gada tās dzinēju piegādātājs būs ASV autoražotājs "Ford".

Piektdien vispirms tika paziņots par "Red Bull" sadarbību ar "Ford", kas atgriezīsies F-1 kā dzinēju piegādātājs. "Ford" sadarbosies ar komandas dzinēju nodaļu "Red Bull Powertrains", kopā radot nākamās paaudzes jaudas agregātus. Šobrīd līgums esot noslēgts uz četrām sezonām, un jaudas agregātus saņems arī "AlphaTauri".

"Ford" iesaistīšanās nosaukta par stratēģisku sadarbību, un amerikāņu autoražotājs sniegs zināšanas tādās jomās kā akumulatoru elementu un elektromotoru tehnoloģija, kā arī jaudas agregātu vadības programmatūras un iekšdedzes dzinēju izstrādē.

Līdz 2026. gadam "Red Bull" turpinās sadarboties ar Japānas autoražotāju "Honda".

Pēc tam Ņujorkā notika modeļa "RB19" prezentācija, un "Red Bull" sacensībās turpinās startēt ierastajās krāsās.

The moment we welcomed the #RB19 to the world 😎 pic.twitter.com/lQvgPlpxrE