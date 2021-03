Toms Ģigulis: 'Mercedes' pieņem 'Red Bull' dāvanu

Ar satriecošu dueli starp diviem čempiona titula pretendentiem svētdien Bahreinā tika dota zaļā gaisma jaunajai F-1 sezonai. Sacīkste, pirms kuras favorīta statuss piederēja "Red Bull" komandai un tās spīdeklim Maksam Verstapenam, noslēdzās ar pēdējos gados ārkārtīgi pazīstamu skatu – uz pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa septiņkārtējais pasaules čempions Lūiss Hamiltons, un svinības notika viņa komandas - "Mercedes" - garāžā.

Ballīte par godu uzvarai pirmajā posmā varēja norisināties arī Nīderlandes pilota nometnē, taču tas nenotika apšaubāmu komandas lēmumu dēļ. Par to plašāk nākamajās rindās.

Lai arī kuru no komandām vai pilotiem atbalstītu katrs no mums, esmu pārliecināts, ka šāds sezonas sākums iepriecināja visus autosporta mekas fanus. Pēdējās septiņas F-1 sezonas pagājušas "Mercedes" dominances zīmē, savukārt pārējās komandas nav spējušas izrādīt nopietnu konkurenci. Tas novedis pie vairākām garlaicīgām sezonām, kuras izrotājuši vien daži spilgti posmi. Līdz šim redzētais ļauj cerēt, ka 2021. gads šajā ziņā nelīdzināsies iepriekšējiem. Svētdien cīņa par uzvaru turpinājās līdz pat pašiem pēdējiem metriem – tas bija tieši tas, ko mēs vēlējāmies redzēt!

Jau Bahreinas "Grand Prix" kvalifikācija apliecināja, ka "Red Bull" šosezon ir vērā ņemams spēks – Verstapens izcīnīja "pole position", apsteidzot tuvāko sekotāju (Hamiltonu) par nepilnām četrām desmitdaļām. Arī sacīksti Nīderlandes autosportists iesāka pārliecinoši, iegūstot nelielu, taču stabilu pārsvaru pār leģendāro Hamiltonu.

"Mercedes" komanda izvēlējās Hamiltonu iesaukt boksos pirms Verstapena, tādējādi mēģinot apsteigt "Red Bull" pilotu uz "svaigāku" riepu rēķina. Pēc atgriešanās trasē Hamiltons bija ļoti ātrs un sāka apdraudēt Verstapena līderpozīcijas. Miltonkīnsā bāzētās komandas stratēģi izvēlējās uzreiz neatbildēt uz "Mercedes" soli, un atstāja Verstapenu trasē. Tobrīd radās iespaids, ka "Red Bull" lēmuši būtiski paildzināt Verstapena pirmo sacīkstes daļu, lai apspēlētu Hamiltonu gonkas otrajā fāzē. Taču nīderlandieti boksos aicināja vien četrus apļus vēlāk – kad bija skaidrs, ka viņš trasē atgriezīsies jau dažas sekundes aiz brita. Atšķirībā no sava konkurenta, kuru komanda apbruņoja ar cietā sastāva riepām, Verstapens savā pirmajā pitstopā tika pie vidējā sastāva riepu komplekta.

Šo "Red Bull" soli man bija grūti izskaidrot – kādēļ uzreiz neatbildēt uz Hamiltona pitstopu, it sevišķi, ja paredzēts izmantot mīkstāka sastāva riepas? Ja tika pieņemts lēmums palikt trasē ilgāk, tad kādēļ tikai par četriem apļiem? Kādēļ ļaut Hamiltonam iegūt vairāku sekunžu pārsvaru un nostādīt savu pilotu pozīcijā, kurā viņam vispirms jādomā par šī deficīta samazināšanu, nevis līdera pozīcijas atgūšanu un sava pārsvara palielināšanu?

Hamiltons boksos otrreiz devās 28. aplī un atkal tika pie cietā sastāva riepām, ar kurām brauca līdz sacīkstes noslēgumam. Verstapens atguva pirmo vietu un palika trasē līdz pat 40. apļa beigām.

Nedaudz vairāk kā desmit apļos, kurus viņš jau bija veicis pēc otrā boksu apmeklējuma, Hamiltons bija sadeldējis Verstapena pārsvaru līdz tādam deficītam, lai pēc Nīderlandes autosportista otrā pitstopa, trasē atgrieztos viņam priekšā.

Verstapens trasē atgriezās 8,5 sekundes aiz Hamiltona, un viņa rīcībā bija 16 apļi, lai vispirms dzēstu "Mercedes" pilota pārsvaru un pēc tam apdzītu viņu. "Red Bull" sacīkšu temps kopumā bija ļoti labs un, kā vēlāk izrādījās, Verstapens bija gana ātrs, lai Hamiltonu noķertu. Taču apdzīt britu viņam neizdevās.

Uzskatu, ka šī bija "Red Bull" otrā stratēģijas kļūda vienas sacīkstes ietvaros. Vai tiešām Verstapena pārstāvētajai vienībai vajadzēja gaidīt tik ilgi pirms veikt otro boksu apmeklējumu? Kādēļ Verstapenu boksos nesauca trīs-četrus apļus ātrāk? Šādā situācijā viņam joprojām būtu pietiekami "svaigākas" riepas nekā Hamiltonam, kā arī būtu jāsadeldē aptuveni trīs sekunžu mazāks deficīts pirms apdzīšanas mēģinājumu uzsākšanas. Tā vietā, Verstapenam nācās pavadīt vairāk laika, dzenoties pakaļ Hamiltonam, bet, kad pienāca brīdis viņu apdzīt - "svaigāku" riepu pārsvars vairs nebija tik izteikts. Vienā no sacīkstes pēdējiem apļiem Verstapens apdzina britu, taču izdarīja to, atrodoties ārpus trases robežām, un bija spiests atdot iegūto pozīciju. Jā, nīderlandietim bija iespējas uzvarēt arī ar šo "Red Bull" stratēģiju, taču tas nenozīmē, ka tā bija pareiza.

