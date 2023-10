Savdabīga situācija izveidojusies "Pasažieru vilciena" un "Latvijas dzelzceļa" elektroenerģijas iepirkumos. Abiem uzņēmumiem elektrību piegādā uzņēmums, kas pieder "Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētāja brālim, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".

Savukārt pēdējais no uzvarētajiem iepirkumiem ir par elektrības piegādi "Latvijas dzelzceļam" nepilnu 10 miljonu eiro apmērā.

"Latvijas dzelzceļa" valdes locekle Vita Balode-Andrūsa teica, ka "AOX Trade" piedāvājums bijis visizdevīgākais: "Es jums varu atklāt – bija "Latvenergo", "Ignitis" un "AOX Trade", un, protams, uzvarētāju mēs izvēlējāmies pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma. "AOX Trade" mums piedāvāja to lētāko un saimnieciski izdevīgāko elektroenerģiju. Līdz ar to mēs viņus pasludinājām par uzvarētājiem."

"Latvijas dzelzceļš" pats uztur savas apakšstacijas, kas pārveido elektroenerģiju vilcieniem vajadzīgajā spriegumā. Līdz ar to nevienu citu elektrības piegādātāju kā "Latvijas dzelzceļu" "Pasažieru vilciens" izvēlēties nevar.

"Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis uzsver, ka iepriekš uzņēmums interesējies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā par iespēju pašam rīkot elektroenerģijas iepirkumu, taču tas neesot iespējams: "Mēs labprāt to vēlētos, bet šobrīd tehniski ierobežojumi mums neļauj to izdarīt."

KNAB norāda – šajā situācijā no likuma viedokļa problēmu nav. Interešu konflikts būtu tad, ja iepirkumu būtu rīkojis pats "Pasažieru vilciens", un Rodžers Jānis Grigulis būtu iepirkumā iesaistījies.

Tomēr satiksmes ministrs Kaspars Briškens atzīst – situācija, ka pasažieru vilcienus darbina ar uzņēmuma vadītāja brāļa piegādātu elektrību, neizskatās labi no uzņēmuma reputācijas un korporatīvās pārvaldības viedokļa. Tāpēc vērtējumu par to viņš lūdzis izdarīt ministrijas valsts sekretārei, kas ir kapitāldaļu turētāja.

"Tur noteikti vajadzētu paskatīties, vai šāda veida ētiski, reputācijas un korporatīvās pārvaldības augstākie principi tika ievēroti. Es katrā ziņā no savas puses vēlos nozarē nostiprināt augstākos šādas pārvaldības un ētiskas rīcības principus. Šajā gadījumā, protams, tas iznākums nav korekts," atbildēja satiksmes ministrs.

"Pasažieru vilciena" vadītājs Rodžers Jānis Grigulis savukārt norādīja – iespējamo interešu konfliktu viņš apzinājies. Tāpēc līgumu par elektrības pirkšanu no "Latvijas dzelzceļa" Griguļa vietā parakstījušas citas uzņēmuma amatpersonas: "Tad, kad uzzinājām, ka potenciāli varētu būt uzvarētājs, kurā ir mana radniecība, par to es laicīgi informēju gan padomi, gan valdi, un es atturējos pieņemt jebkurus lēmumus, kā arī neparakstīju nevienu no līgumiem."