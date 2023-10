Lai gan mazās Islandes kapitāla tirgus atpaliek no pārējām Ziemeļvalstīm, tas ir galvastiesu priekšā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. To Baltijas kapitāltirgus konferencē (+"Baltic Capital Markets Conference") uzskatāmi demonstrēja Islandes biržas vadītājs Magnus Hardarsons. Gan viņa, gan citu ekspertu prezentācijās un paneļu diskusijās iezīmējās vajadzība pēc lielāka tirgus, kas piesaistītu pensiju fondus, kas savukārt atkal palielinātu tirgu un pievilinātu ārvalstu investorus un jaunus uzņēmumus.

Statistikas dati ir diezgan graujoši. Baltijas valstu kapitāltirgi (akciju un obligāciju tirgus apjomi) būtiski atpaliek no citām Eiropas valstīm, savukārt Baltijas mērogā Latvija iepaliek kaimiņiem. 2022. gadā Latvijas finanšu tirgus kapitālizācija (visu biržā tirgoto akciju vērtība) 2022. gadā bija 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), Lietuvā finanšu tirgus kapitalizācijas bija ap 7% no IKP, bet Igaunijā neadudz virs 10% no IKP.