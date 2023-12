“Ir notikusi liela nelaime, un tūlīt no visiem telefoniem pazudīs visi dati, tajā skaitā mazbērnu bildes.” Zvanu ar apmēram šādiem draudiem pirms kāda laika saņēma triju mazbērnu vecmamma Dzintra. Zvanītājs, protams, teica, ka tikai viņš var paglābt dārgās fotogrāfijas, bet jārīkojas ātri. Šī ir tikai viena no desmitiem vai pat simtiem shēmu, ko digitālie garnadži izmanto regulāri. Par laimi, Dzintrai radās aizdomas, piedevām vēl bija arī bērni, ar ko konsultēties, taču, kā liecina statistika, ne visiem senioriem ir tādi, turklāt cipari saka, ka uz shēmām uzķeras arī jaunie un izglītotie.

Oktobrī no četru Latvijas lielāko komercbanku klientiem izkrāpti līdzekļi 1,7 miljonu eiro apmērā, liecina Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati. Krāpnieki īstenojuši 373 telefonkrāpšanas teju 850 tūkstošu eiro apmērā. Tam seko 464 investīciju krāpniecības gadījumi 652 tūkstošu eiro apmērā un 79 citi manipulāciju veidi, iedzīvotājiem izkrāpjot 221 tūkstoti eiro.

Mazbērnu bildes un viltus sūtījumi

“Tur bija rakstīts, ka es esmu nepareizi ievadījusi adresi. Es pajautāju radiniekiem un draugiem, ko viņi par to domā. Tad es sapratu, ka tie bija krāpnieki, bet es gandrīz uzspiedu uz tās saites,” stāsta Lelde, iezīmējot, ka arī gados jaunākie nav imūni. Vienīgais risinājums: būt piesardzīgam un vienmēr apdomāties, pirms kaut ko darīt. Viņa stāsta, ka arī mamma regulāri saņem zvanus no ārzemēm, kur krāpnieki piedāvā investīciju krāpniecību.

“Es pirmajā minūtē biju panikā,” saka Dzintra, atminoties, kā jutās, kad saņēma jau minēto krāpnieku zvanu, kur draudēts, ka no telefona pazudīs bildes.

“Viņi bieži var zināt jūsu vārdu un adresi,” piebilst Lelde, atkal kā piemēru minot savu mammu, kura dažkārt saņem zvanus no krāpniekiem, kas zina vārdu vai kādu citu faktu par savu izraudzīto upuri. Tas attiecīgi krāpniekam palīdz radīt ticamāku iespaidu.

Krāpnieku triki

Viens no populārākajiem krāpšanas veidiem pēdējā laikā ir jau skolnieces Leldes minētais, kur cilvēki telefonā saņem ziņas it kā no pasta vai kurjerservisa. Ja tieši tajā brīdī tiek gaidīts sūtījums, kas mūsdienu digitālajā pasaulē ir ierasta lieta, viegli ir nepaskatīties uz sūtītāju un atvērt saiti nepadomājot.