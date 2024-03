Otro vietu ieguva "Pro Lapinlahti" biedrība no Somijas, kas veido kopienas centru, lai palīdzētu uzlabot cilvēku mentālo veselību. Centrs ir izvietots bijušajā Helsinku slimnīcā un organizē dažādus seminārus un pasākumus. Katru gadu to apmeklē vairāk nekā 50 000 cilvēku.

Trešajā vietā ierindojās "Integra" – organizācija no Slovākijas – ar projektu "Crazy? So what!". Iniciatīva palīdz jauniešiem veicināt izpratni par mentālo veselību. Projekta ietvaros profesionāls eksperts un pieaugušais ar personisku pieredzi garīgo saslimšanu jomā runā ar skolēniem (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) un sniedz tiešu ieskatu par mentālām saslimšanām un ceļu uz atveseļošanos. Programmu pozitīvi uztvēruši arī skolēni, jo tas mudina atklātāk runāt par savu mentālo veselību.