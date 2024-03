Ēnu ekonomika Latvijā joprojām ir ievērojama un tālu atpaliek no Eiropas valstu vidējā līmeņa, tāpēc ar mērķi samazināt trīs gadu laikā ēnu ekonomiku par vienu procentpunktu nav ambīcija. Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas apjomus valstī ir noteikusi 19,9% apmērā no IKP. Turpretī SSE Riga pērn veidotais Baltijas ēnu ekonomikas indekss uzrāda, ka ēnu ekonomika Latvijā veido 26,5% no kopējās ekonomikas, Lietuvā – 25,8% un Igaunijā – 18 procentus. Latvija kopš finanšu krīzes 2009.gadā ir sasniegusi ievērojamu progresu, lai gan rādītājs ir nedaudz pieaudzis kopš zemākā līmeņa 21 procenta 2016. gadā. Tās augsto īpatsvaru Latvijā tāpat kā Igaunijā un Lietuvā galvenokārt nosaka "aplokšņu algas", nedeklarēti ieņēmumi un oficiāli neuzrādītie darbinieki. Efektīvāka ēnu ekonomikas samazināšana dotu būtisku ieņēmumu pienesumu valsts budžetam – Finanšu ministrijas aprēķini norāda, ka viena procentpunkta samazināšana ļautu papildus iegūt 120 miljonus eiro gadā. Svarīgi, ka vienlaikus ar represīvām metodēm tiek domāts par uzņēmējdarbību veicinošu nodokļu politiku, piemēram, samazinot darbaspēka nodokļu īpatsvaru, kas ir augstākais starp Baltijas valstīm un viens no augstākajiem Eiropā.