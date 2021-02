Finanšu sektora kapitālais remonts veikts, bet problēmas ar banku kontiem saglabājas

Finanšu sektorā pēdējo gadu laikā veiktas daudzas likumdošanas izmaiņas, veikts kapitālais remonts, taču aizvien dzirdams par gadījumiem, kad gan juridiskajām, gan fiziskajām personām tiek slēgti konti vai atteikta to atvēršana, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas, Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas kopsēdē atzina tās dalībnieki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ir dzirdēti visādi gadījumi, kas saistīti ar to, ka pastāv dažāda izpratne par spēles noteikumiem, kas jāievēro visiem finanšu tirgus dalībniekiem. Vērojamas arī dažādas pārcentības, dzirdēti stāsti, ka apgrūtināta kontu atvēršana, par to sūdzējušās gan fiziskas, gan juridiskas personas, bet investori teikuši, ka Latvijā grūti atvērt kontu, ievērojot atbilstošus nosacījumus un vieglāk to veikt kaimiņvalstīs," sacīja Juridiskās komisijas vadītājs Juris Jurašs.

Tādējādi patlaban kopīgais uzdevums ir novērst finanšu pārkāpumus, ja tādi pastāv, tajā pašā laikā ieviešot sistēmu, lai minimāli aizskartu likumpaklausīgo sabiedrības locekļu intereses, kas izmanto finanšu sistēmu un viņiem būtu brīvāka piekļuve saviem kontiem.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadītājs Ralfs Nemiro sacīja, ka komisija sagatavojusi 18 priekšlikumus, kas nosūtīti Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijai. "Konstatējām ka uzņēmējiem ir būtiskas problēmas ar pārregulāciju, arī kontekstā ar Lietuvu un Igauniju, jo nereti uzņēmējiem, kuriem Latvijā konts netiek atvērts vai tiek lēgts, kaimiņvalstīs tas tiek atvērts," sacīja Nemiro.

"Latvija pirms gada saņēma augstu novērtējumu no "Moneyval", taču skaidrs, ka, virzoties uz šo labo atzīmi, esam pārspīlējuši, un tas īpaši redzams banku un klientu attiecībās, kur būtiski pieaudzis regulatīvais slogs. Tādēļ nepieciešams likumus labot, atsakoties no dažiem pārspīlējumiem. Tāpat atvērts arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, kur mēģinām izravēt tās prasības, kuras, mūsuprāt, nav nepieciešamas un neiet kopā ar uz risku balstītu pieeju. Nākotnes plāns ir iet mērķēti uz tiem, kuri, iespējams, dara ko nelikumīgu, bet pārējos, piemēram, MVU, grāmatvežus, māklerus, atbrīvot no tā sloga, kas uzlikts pēdējo gadu laikā, " sacīja deputāts un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas vadītājs Gatis Eglītis.

"Diemžēl Finanšu ministrijas instinkti ir šo regulējumu padarīt vēl cietāku, un tas būs mūsu lielais darbs – skatīties, atsijāt, ko ierēdņi pārspīlēt un noraidīt šos grozījumus, kas nereti bojā dzīvi, piemēram, MVU, kuriem nav resursu, lai izsekotu līdzi katram likuma apakšpunktam," viņš piebilda.

"Moneyval" mūs ir labi novērtējis, taču darbs nebija viegls, tāpat nebija patīkami atbildēt uz viedokli, ka Latvija ir tranzītvalsts naudas atmazgāšanai. Tādēļ mums ir jāturpina darbs un jāmaina reputācija, kādu Latvija ir ieguvusi starptautiskajā laukumā. Kaut arī esam atzinuši un labojuši kļūdas, korespondentbankas aizvien uz mums skatās ļoti piesardzīgi, un, lai kā mēs uzlabotu normatīvās prasības, prasības pret naudu, kas ienāk no Latvijas, ir ļoti drastiskas. Svarīgi saprast, ka šīs prasības paliek kā pamats, un varam runāt par uzlabojumiem, taču svarīgi atkal neizziņot nepatiesas ziņas, lai kāds nedomātu, ka cenšamies atgriezties tur, kur bijām," sacīja Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, aicinot piedomāt par retoriku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar nozari pērn izstrādāja ieteikumus, kuri kalpo kā praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu. Ieteikumu mērķis ir vienota izpratne gan banku, gan uzrauga pusē par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī uz risku izvērtējumu balstītas pieejas ieviešana, sacīja FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile.

"Tomēr skaidrs, ka rokasgrāmata nebūs gala risinājums, tādēļ strādājām kopā ar Finanšu nozares asociāciju, lai apkopotu, kas būs svarīgākās lietas, ko nepieciešams mainīt. Izveidots desmit punktu plāns, ko apstiprinājusi finanšu sektora attīstības padome, un visas institūcijas strādā, lai izpildītu mājasdarbus, kas ir ietverti šajā plānā. Viens no uzdevumiem ir normatīvie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā kredītiestāde veic klienta izpēti, un no 1. februāra stājušies spēkā jauni noteikumi, kas ļauj bankām pilnībā ieviest riskos bāzētu pieeju, kā arī atcelti strikti noteikumi, ar kuriem nerezidentu apkalpošanai piemērojamie noteikumi tika piemēroti vietējiem klientiem," uzsvēra Purgaile.

Tāpat ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru veikts kopīgs darbs saistībā ar pamatkonta regulējumu un uzlabots strīdu izskatīšanas process, sacīja Purgaile.