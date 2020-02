FKTK pērn saņēmusi 213 sūdzības no banku klientiem; līderos 'Swedbank', 'Luminor', 'Citadele'

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pagājušajā gadā saņēmusi 213 kredītiestāžu klientu sūdzības, kas ir par 26,6% jeb 77 sūdzībām mazāk nekā 2018. gadā, informē komisija.

Tostarp visbiežāk, 76 reizes, 2019. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par kredītiestādes sadarbības izbeigšanu un klientu izpētei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu.

Vienlaikus 28 sūdzības saņemtas par noguldījumiem un klientu apkalpošanu, 22 gadījumos sūdzības iesniegtas par kreditēšanas pakalpojumiem, bet 20 gadījumos - par maksājumiem nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem. Tajā pašā laikā 17 sūdzību iesniedzējus nav apmierinājusi kredītiestādes piemērotā komisijas maksas, bet 12 gadījumos sūdzības iesniegtas saistībā ar atteikumu atvērt kontu.

Tāpat deviņas reizes klienti sūdzējušies par maksājumu kartēm un iemaksām/izmaksām no bankomātiem, bet astoņos sūdzības iesniegtas gan par maksājumiem, gan arī par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu pieņemšanu izpildei. Savukārt 13 sūdzības saņemtas par dažādiem citiem jautājumiem.

Izskatot 213 sūdzībās minēto, FKTK savas kompetences ietvaros kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvu pārkāpumus, bet sūdzībās sniegto informāciju izmanto uzraudzības vajadzībām. Izskatot piecās sūdzībās minēto, konstatēti trūkumi kredītiestāžu operacionālā riska pārvaldīšanā.

Pērn 145 sūdzības par kredītiestādēm FKTK saņēmusi no no fiziskām personām, bet 68 sūdzības saņemtas no juridiskām personām.

Kopumā 2019. gadā FKTK saņēmusi klientu sūdzības par 13 kredītiestādēm. No 213 saņemtajām sūdzībām 51 gadījumā iesniedzēji FKTK vērsušies par "Swedbank" darbību, 33 sūdzības saņemtas par "Luminor Bank" Latvijas filiāli, 28 - par bankas "Citadele" darbību, 27 - par "Rietumu bankas" darbību, 24 - par "SEB bankas" darbību, savukārt 12 sūdzības saņemtas no "BlueOrange Bank" un 10 no "PrivatBank" klientiem.

Seši iesniegumi saņemti par "Industra Bank" (iepriekš "Meridian Trade Bank") darbību, pieci - par "LPB Bank" darbību, bet pa vienai sūdzībai iesniegtas par "Reģionālās investīciju bankas", "Rigensis Bank", "Bigbank" Latvijas filiāles un "Expobank" darbību. Vēl 13 iesniegumos sūdzībā minētais saistīts ar vairākām bankām.

Sūdzības apkopotas par bankām, kuras darbojas, proti, datos nav iekļautas sūdzības par maksātnespējīgo "PNB banku".

Tāpat FKTK pagājušajā gadā saņēmusi 27 klientu sūdzības par apdrošināšanas sabiedrībām, kas ir par 20,6% jeb septiņām sūdzībām mazāk. Tostarp 17 sūdzības saņemtas no fiziskām personām, bet 10 sūdzības saņemtas no juridiskām personām.

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (septiņas sūdzības) 2019. gadā bija saistīts ar apdrošināšanas atlīdzības atteikumu.

Sešas sūdzības pērn saņemtas, jo klienti nav bijuši apmierināti ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru, pieci klienti nav bijuši apmierināti ar to, ka lēmuma pieņemšana kavējas, bet pa divām sūdzībām saņemts par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu un nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu. Piecos gadījumos apdrošinātāju klienti sūdzējušies cita iemesla dēļ.

Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvu pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā paredzētās sankcijas. Vienlaikus 22 gadījumos secināts, ka klienta un apdrošinātāja savstarpējie jautājumi ir risināmi civiltiesiskā strīdā, viens gadījums nosūtīts izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam (LTAB), bet četros gadījumos sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums.

Kopumā 2019. gadā sūdzības iesniegtas par 11 apdrošinātājiem.

No 27 saņemtajām sūdzībām FKTK visvairāk - piecas sūdzības - saņēmusi par apdrošināšanas kompāniju "Balta", bet pa četrām sūdzībām saņemts par apdrošinātāju "Baltijas apdrošināšanas nams", "Gjensidige" Latvijas filiāle un "SEB Life and Pension Baltic" (iepriekš "SEB dzīvības apdrošināšana".

Trīs klienti sūdzējušies par "ERGO Insurance" Latvijas filiāli, divas sūdzības saņemtas par "IF P&C Insurance" Latvijas filiāli, bet pa vienai klientu sūdzībai pērn saņemts par "Seesam Insurance" Latvijas filiāli, "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" Latvijas filiāli un "Swedbank P&C Insurance" Latvijas filiāli. 2019. gadā viens klients sūdzējies par vairākiem apdrošinātājiem vienlaikus.

Tāpat FKTK publiskotā informācija liecina, ka 2019.gadā saņemtas 10 fizisko personu sūdzības par maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, tostarp divas sūdzības saņemtas par citās dalībvalstīs licencētām iestādēm, kuru izskatīšana nav FKTK kompetencē un ir pārsūtītas attiecīgo valstu uzraugošajām iestādēm.

FKTK informē, ka trīs sūdzības pārsūtītas izskatīšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram, bet viena sūdzība saistīta ar iespējamu maksājumu pakalpojumu sniegšanu bez atbilstošas atļaujas. Vēl viena sūdzība saņemta par elektroniskās naudas iestādi, kura veikusi pasākumus, lai novērstu sūdzībā ietvertos trūkumus attiecībā uz iestādes rīcību.

Viena sūdzība par maksājumu iestādi ir izskatīšanas procesā, bet divas sūdzības atzītas kā nepamatotas.

2019. gadā FKTK saņēmusi arī trīs sūdzības par ieguldījumu fondiem, kā arī divas sūdzības par valsts fondēto pensiju shēmas darbību. Viens klients iesniedzis sūdzību par privāto pensiju fondu darbību.

Pagājušajā gadā FKTK saņēma un izskatīja arī četras sūdzības par emitentiem, trīs sūdzības par ieguldītāju rīcību, kā arī divas sūdzības par ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību.