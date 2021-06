Komercīpašumu investīciju kompānija 'Summus Capital' emitē obligācijas 10 miljonu eiro apmērā

Baltijas komercīpašumu investīciju kompānija "Summus Capital" ir noslēgusi savu pirmo obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā. Iegūtos līdzekļus plāno izlietot jaunu nekustamā īpašuma objektu iegādei reģionā.

Tās nekustamo īpašumu portfeļa vērtība šobrīd pārsniedz 300 milj. eiro. Savu pirmo investīciju Latvijā kompānija veica aizvadītā gada nogalē, iegādājoties tirdzniecības centru "Riga Plaza". Obligāciju emisijā iegūtos līdzekļus "Summus Capital" plāno izlietot jaunu nekustamā īpašuma objektu iegādei Baltijā, tostarp jau parakstīta darījuma realizēšanai Latvijā, apliecinot savus plānus paplašināt savu klātbūtni Latvijas tirgū.

Šā gada 18. jūnijā "Summus Capital" emitējusi nenodrošinātās obligācijas 10 miljonu eiro apmērā ar termiņu 3 gadi un fiksētu kupona likmi 6.75%. Šī ir pirmā "Summus Capital" obligāciju emisija, un emitents plāno iekļaut obligācijas "Nasdaq First North" alternatīvajā tirgū.

Investoru interese par obligācijām bija liela, pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu, rezultātā kopējai summai sasniedzot 11 miljonus eiro. Slēgtajā obligāciju emisijā piedalījās vairāk nekā 40 investoru no visām trim Baltijas valstīm, tostarp gan institucionālie investori – obligāciju fondi, vairākas bankas un ieguldījumu sabiedrības, gan privātie investori. Kopumā pieprasījums no institucionālajiem investoriem veidoja 52% no obligāciju emisijas, bet privātajiem– 48%. Ģeogrāfiskā griezumā visaktīvākie bija Latvijas investori (65%), kas ir kārtējais apliecinājums pieaugošajai vietējo investoru aktivitātei.

"Pirmā obligāciju emisija sniedz "Summus Capital" iespēju kļūt par institucionālu investīciju kompāniju Baltijas nekustamā īpašuma jomā, kuras vārds ir zināms ne vien finanšu institūcijām un tirgus profesionāļiem, bet arī plašākam investoru lokam," uzsver Boriss Skvortsovs, Summus Capital Padomes priekšsēdētājs.

Emisiju organizēja "Signet Bank AS". Šogad papildus "Summus Capital" tā ir noorganizējusi arī "ELKO Grupa" (20 milj. eiro) un AS "Mogo" (30 milj. eiro) obligāciju emisijas.

"Viena no Bankas prioritātēm ir palīdzēt jauniem ambicioziem emitentiem nokļūt Baltijas kapitāla tirgū, un "Summus Capital" ir tam piemērs. Investoru pieprasījums pārsniedza piedāvājumu, atspoguļojot ticību Baltijas nekustamā īpašuma tirgus ilgtermiņa perspektīvām un sniedzot vēl vienu pierādījumu, ka obligāciju emisijas ir efektīvs instruments Baltijas uzņēmumiem finansējuma piesaistē. Esam pārliecināti, ka "Summus Capital" ar savu profesionālo vadības komandu sagaida garš un veiksmīgs ceļš kapitāla tirgū," pauž "Signet Bank AS" valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.

"Summus Capital OÜ" ir 2013. gadā dibināta nekustamā īpašuma investīciju kompānija, kurai pieder 11 nekustamā īpašuma objekti visās trīs Baltijas valstīs. "Summus Capital" ir diversificēts naudas plūsmu ģenerējošu komercīpašumu portfelis 300 miljonu eiro vērtībā mazumtirdzniecības, ofisu, loģistikas un medicīnas segmentos.

"Signet Bank" dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu "Latvijas Biznesa banka". Kopš 2013. gada tās stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu. "Signet Bank" vairākuma akcionāri ir Latvijas un starptautisku investoru grupa, kurā ietilpst SIA "Hansalink", SIA "Fin.lv" un "Signet Acquisition III".