'Pērc tagad, maksā vēlāk' pakalpojumu plāno piedāvāt visās Baltijas valstīs

Banka "Citadele" izsniegusi 4 miljonu eiro aizdevumu finanšu tehnoloģiju uzņēmumam AS "Esto", kas uzskatāms par vienu no "buy now, pay later" jeb "pērc tagad, maksā vēlāk" pionieriem mūsu reģionā un jau šobrīd izvērš savu darbību visās Baltijas valstīs, informē bankas pārstāvji.

4 miljoni eiro tiks izmantoti, lai attīstītu uzņēmuma digitālo rīku piedāvājumu ar mērķi sekmēt lietotāju iepirkšanās pieredzi tiešsaistē, kā arī apgrozāmajiem līdzekļiem, lai stiprinātu uzņēmuma darbību Igaunijā un veicinātu "ESTO" izplešanos Baltijas tirgū.

"ESTO" uzņēmumiem Baltijas valstīs piedāvā e-komercijas un digitālo maksājumu rīkus, kas ļauj patērētājiem pasūtīt preces tiešsaistē, bet izvēlēties dažādus apmaksas veidus – papildus tradicionālajiem bankas karšu maksājumiem pieejamas iespējas pirkuma apmaksu sadalīt vairākās daļās, kā arī izdalīt maksājumu līdz pat 48 mēnešu garam periodam.

"Mēs piedāvājam risinājumu "pērc tagad, maksā vēlāk", un Igaunijā to izmanto jau vairāk nekā 1000 tirgotāju. Tuvākajā nākotnē savu komersantu sadarbības tīklu vēlamies audzēt līdz 3000 tirgotājiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pircēji, izmantojot "maksā vēlāk" risinājumu visbiežāk iegādājas elektrotehnikas preces, mēbeles, kā arī produktus, kas paredzēti mājas un dārza kopšanai, un vidējā pirkuma summa ir aptuveni 500 eiro," atklāj "ESTO Group" vadītājs Miks Metsa.

"Augot e-komercijas apjomiem un patērētāju vēlmēm, visjaudīgāk strādās un attīstīsies tie uzņēmumi, kas sevi operatīvi nostādīs pozīcijās, lai piedāvātu plašākās un ērtākās maksājumu iespējas. "Pērc tagad, maksā vēlāk" koncepts pasaulē attīstās straujiem soļiem un iegūst popularitāti arī pie mums Baltijā. Mūsu mērķis ir ne vien pašiem attīstīt ērtus digitālos finanšu rīkus, bet būt arī inovatīvu finanšu pakalpojumu virzītājam Baltijā, jo dienas beigās ieguvēji ir iedzīvotāji – gan pircēji, gan tirgotāji," "Citadeles" korporatīvo klientu pārvaldības vadītājs Baltijā, valdes loceklis Vaidas Žagūnis,

"Ārvalstīs toni un tendences nosaka e-komercijas vadošie spēlētāji, piemēram, "Amazon", "Zalando" un citi lieli uzņēmumi, kas dominē globālā mērogā, taču Baltijā mēs redzam, ka e-komercija plašāk aptver specializētus nišas produktu un pakalpojumu tirgotājus, kuri ir gatavi plānveidīgi tirgot vienu produkta tipu un strādāt ar savu auditoriju. Mūsu platforma viņiem paver iespēju sekmīgi komunicēt un piedāvāt dažādas maksājumu iespējas cilvēkiem visā Baltijā un ne tikai," atklāj "ESTO Group" vadītājs.

"Delfi Bizness" jau rakstīja, ka pasaulē patlaban galvu reibinošos tempos aug pakalpojuma "pērc tagad, maksā vēlāk" popularitāte, kas ar vienu klikšķi lietotnē vai mājaslapā ļauj iegādāties tādas preces kā apģērbus, apavus, rotaslietas un daudz ko citu, sadalot maksājumu vairākās daļās. Savu vietu šādā veidā sākuši iekarot inovatīvi finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, un vairāki lielie tehnoloģiju giganti, vērojot viņu panākumus, cenšas ielēkt šajā vilcienā.