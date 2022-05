'SEB līzings' peļņa pērn sasniegusi 5,863 miljonus eiro

SEB grupas līzinga kompānija "SEB līzings" pagājušajā gadā strādāja ar peļņu 5,863 miljonu eiro apmērā, kas ir trīs reizes lielāka nekā 2020.gadā, savukārt kompānijas ieņēmumi samazinājās par 3,7% un bija 9,567 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" dati.

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2021.gadu "SEB līzings" noslēdza ar 343 miljonu eiro lielu kopējo līzinga un faktoringa produktu kredītportfeli, no kura 83% veidoja līzinga darījumi, bet 17% faktoringa darījumi.

Faktoringa portfelis gada laikā palielinājās par 44,5%, sasniedzot 57,1 miljonu eiro, savukārt līzinga portfelis saruka par 1,6% - līdz 285,9 miljoniem eiro. Kredītportfeļa kvalitāte saglabājās vēsturiski augstākajā līmenī, un kavēto maksājumu īpatsvars nepārsniedz 0,1% no portfeļa.

Lai arī 2021.gadā jauno izsniegtā līzinga finansējuma apmērs pieauga līdz 116 miljoniem eiro, kas ir par 13% vairāk nekā 2020.gadā, problēmas autoražotāju piegādes ķēdēs negatīvi ietekmēja jaunu auto tirgu un neļāva sasniegt 2019.gada finansējuma apmērus. Ņemot vērā būtisko pieprasījumu, ir izveidojušās nozīmīgas rindas uz jaunu auto piegādēm, kas, "SEB līzinga" vadības ieskatā, saglabāsies arī 2022.gadā.

2021.gadā "SEB līzings" izsniedza aizdevumus 63 elektroauto iegādei par kopējo summu divi miljoni eiro. Lai gan privātpersonu segmentā redzama nogaidoša attieksme saistībā ar 2022.gadā paredzēto valsts atbalstu, būtiski audzis pieprasījums pēc bezizmešu komerctransporta, teikts vadības ziņojumā.

Tāpat "SEB līzinga" vadības ziņojumā minēts, 2021.gadā faktoringa tirgū bija vērojams aktivitātes pieaugums no kredītņēmēju puses. Galvenie apstākļi bija pieaugošās izejvielu izmaksas, tostarp enerģijas cenu pieaugums, kas ietekmēja uzņēmumu maksājumus piegādātajiem un radīja papildu slogu uz apgrozāmo līdzekļu stāvokli. Tāpat bija vērojami esošo faktoringa limitu palielinājumi, ko veicināja pārdoto produktu inflācija.

No debitoru apdrošinātāju puses ("Atradius", "Coface") varēja novērot riska apetītes palielināšanos, apstiprinot plašāku loku apdrošināšanas pieprasījumu un lielākus individuālos debitoru limitus. "SEB līzinga" vadība norāda, ka tas pozitīvi ietekmēja eksporta faktoringa segmenta attīstību, kur vērojams, ka Latvijas uzņēmumi aizvien biežāk tiek izvēlēti kā piegādātāji tuvējās Eiropas un Baltijas tirgos, tādējādi samazinot piegādes ķēdes un transportēšanas riskus iepretim tālākos reģionos bāzētiem piegādātājiem.

Vadības ziņojumā teikts, ka šogad tiks turpināts darbs pie iekšējo procesu automatizācijas, klientu attālināto identifikācijas iespēju paplašināšanas, un līzinga līgumu parakstīšanu digitālajos kanālos. Papildus "SEB līzings" turpinās pievērst uzmanību ilgtspējīgu produktu attīstībā.

2022.gadā tiek plānota "SEB līzinga" faktoringa portfeļa pārcelšana uz mātessabiedrību atbilstoši "SEB līzinga" vadības pieņemtajai attīstības stratēģijai. Pagaidām "SEB līzings" vadība vēl nav pieņēmusi lēmumu par faktoringa portfeļa pārnešanas uz mātessabiedrību konkrēto laiku.

Kā vienu no galvenajiem riskiem "SEB līzinga" vadība redz piegādes ķēžu problēmas, kas samazinājušas pieejamo jauno auto skaitu, negatīvi ietekmējot jauna finansējuma izsniegšanas iespējas. "SEB līzinga" vadība arī sagaida zemāku pieprasījumu no korporatīvo klientu segmenta augstas uzņēmumu likviditātes dēļ, kas mudina klientus autotransporta un iekārtu iegādi finansēt no pašu līdzekļiem. Tāpat sagaidāms jaunu auto cenas pieaugums, samazinot autotransporta pieejamību, kas, apvienojumā ar koplietošanas platformu augošo popularitāti, varētu mazināt privātpersonu pieprasījumu jaunu auto segmentā.

Ņemot vērā izsludināto valsts atbalstu elektromobiļu iegādei privātpersonām, "SEB līzinga" vadība sagaida būtisku pieaugumu privātpersonu interesē pēc aizdevumiem jaunu un mazlietotu elektromobiļu iegādei.

2020.gadā "SEB līzinga" peļņa bija 1,989 miljoni eiro, bet kompānijas apgrozījums bija 9,935 miljoni eiro.

"SEB līzinga" vienīgā īpašniece ir "SEB banka", kas ir pēc aktīvu apmēra trešā lielākā banka Latvijā.