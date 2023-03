VID prettiesiski aprēķinājis nodokļus iedzīvotāju vietā, secina tiesībsargs

Tiesībsargs pārbaudes lietā par Valsts ieņēmuma dienesta (VID) rīcību konstatējis, ka iestāde prettiesiski (novēloti) aizpildījusi iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un aprēķinājusi nodokļus to maksātāju vietā. Šāda VID rīcība negatīvi ietekmē daudzu iedzīvotāju intereses, ziņo Tiesībsarga birojs.

No 2021. gada ar likumu ir stājušās spēkā jaunas VID pilnvaras – nodokļu maksātāja vietā iesniegt gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju un attiecīgi veikt nodokļu aprēķinu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad nodokļu maksātājam bija pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet viņš nav to iesniedzis. Tas reizē nozīmē arī to, ka VID ir jāinformē nodokļu maksātāji, kuriem ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet kuri to nav izdarījuši līdz noteiktajam termiņam. No iedzīvotāju sniegtās informācijas tiesībsargam redzams, ka par jaunajām VID pilnvarām viņi uzzinājuši tikai tad, kad sākta nodokļu piedziņa.

Tiesībsargs pārbaudes lietā konstatēja, ka VID automātisko gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu un nodokļa aprēķinu izpildīja novēloti, pārkāpjot likumā noteiktos termiņus. Par laika posmu no 2018. – 2020. gadam VID ir prettiesiski aizpildījis vairāk nekā 100 tūkstošus gada ienākumu deklarācijas.

Zīmīgi, ka iestāde atzīst likumpārkāpumu. Kā vienu no galvenajiem iemesliem savai rīcībai VID minējis Covid-19 izplatību, jo cilvēkresursi un laiks pamatā tika veltīti pabalstu aprēķināšanai un izmaksāšanai, kā arī VID informācijas sistēmu pielāgošanai. "Mūs neapmierina Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumi. Šie un jebkādi citi līdzīgi argumenti nav un nevar būt attaisnojums likuma pārkāpumam. Iestādei pašai būtu nepieciešams vēl vairāk un vēl intensīvāk iedzīvotājiem saprotamā valodā skaidrot par jebkāda veida jauniem risinājumiem vai iestādes pilnvarām rīkoties nodokļu maksātāju vietā," uzsver tiesībsargs Juris Jansons. Proti, cilvēkiem ir jābūt lietas kursā, ka viņu vietā tiks iesniegtas gada ienākumu deklarācijas un veikts nodokļa aprēķins, ja nodokļu maksātājs to neizdarīs pats.

Šobrīd tiesībsargs aicina VID atcelt visus prettiesiskos lēmumus. Tiesībsarga ieskatā ik gadu pirms 1. marta VID ir jāsniedz plašs skaidrojums sabiedrībai par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas obligātumu un sekām, kas iestājas, ja attiecīgais pienākums nav izpildīts. Savukārt Finanšu ministrijai ir jāizvērtē VID amatpersonu atbildība, kas pieļāvušas konstatēto nodokļu maksātāju tiesību un interešu pārkāpumu.