'220.lv' apgrozījums gada laikā pieaudzis par vairāk nekā 34%

SIA "Pigu Latvia" pārstāvētais '220.lv' sava finanšu gadā (no 2020. gada 1. aprīļa līdz šī gada 31. martam) ir kāpinājis apgrozījumu līdz 34,22 miljoniem eiro, kas ir par 34% vairāk, nekā iepriekšējā finanšu gadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tikmēr prognozes par šo gadu liecina, ka Baltijas līmenī grupa gada pēdējā ceturksnī kāpinās pārdošanas apjomus vidēji trīs reizes, bet apgrozījums varētu sasniegt 80 miljonus eiro.

Kopš šī gada vasaras grupa Baltijas līmenī ir zināma kā "PHH Group", kurā ietilpst arī tirdzniecības centrs internetā "220.lv". Grupas izpilddirektors Daiņus Ļuļis, raksturojot uzņēmuma izaugsmi, norāda, ka to ir veicinājusi ne vien e-komercijas attīstība, bet arī ar Covid-19 saistītie notikumi, kas atstāja ietekmi gan uz tirdzniecības norisi, gan arī iedzīvotāju paradumiem.

"Reaģējot"uz tirgus tendencēm un pieprasījumiem, mūsu lielākais izaicinājums šajā laikā bija kāpināt jaudu, ko, pateicoties straujai sortimenta paplašināšanai dažādās kategorijās un darbības kapacitātes stiprināšanai, veiksmīgi izdarījām. Lielā mērā to panācām ar vēl pirms krīzes laikā aizsākto "Marketplace" platformas risinājumu, ar kuras starpniecību sākām sadarbību ar tūkstošiem jaunu tirgotāju, kas, izmantojot mūsu e-komercijas ekosistēmu, sāka tirdzniecību Baltijā. Tas ir kļuvis par "win-win" risinājumu gan tiem, kuriem vajadzēja meklēt jaunus kanālus, kā tirgot savas preces, gan mums, lai īsā laikā dažādotu sortimentu," klāsta D. Ļuļis.

Prognozējot e-komercijas nozares attīstības tempu, viņš uzsver, ka strauja nozares attīstība Eiropā aizsākās 2019.gadā, un tā joprojām nav apstājusies. No Eiropas e-komercijas ziņojuma "2021 European E-commerce Report"izriet, ka kopš 2017.gada līdz 2021.gadam Eiropā e-komercijas pircēju skaits ir palielinājies no 60% līdz 73%. Tikmēr Latvijā pērn pircēju skaits internetā pieauga par 20%, kopējam pircēju skaitam tiešsaistē sasniedzot 63%. Arī šogad turpinās e-komercijas izaugsme, Latvijā interneta lietotājiem, kuri iepērkas tiešsaistē, sasniedzot 68%, kamēr Lietuvā tie ir jau 70%, straujāko izaugsmi uzrādot Igaunijai, sasniedzot 76%.

Tikmēr "PHH Group" prognozē, ka līdz šī gada beigām tiks sasniegts jauns pārdošanas apjomu rekords, savukārt nākamgad izaugsme varētu turpināties vismaz 30% robežās. Līdzšinējo izaugsmi galvenokārt veicinājušas mazumtirgotāju jaunās prasmes sākt tirdzniecību tiešsaistē un pircēju pāreja uz tiešsaistes pirkumiem. Tāpat katru gadu tiek attīstīti jauni pakalpojumi un uzlabojumi, tostarp piegādēs.

Turpina D. Ļuļis: "Tradicionāli rudens mēneši tirdzniecībā ir pats intensīvākais laiks, kad pārdevējiem savās noliktavās ir jānodrošina papildu rezerves. Šogad, vērojot arvien pieaugošo pieprasījumu, saskaramies arī ar atsevišķu kategoriju izaicinājumiem, kurus veicinājuši globālie procesi, īpaši ietekmējot loģistiku. Kā rezultātā, piemēram, elektronikas un datortehnikas iegādē jārēķinās, ka pasūtījumi jāveic savlaicīgāk, nekā citkārt, lai nebūtu jāsaskaras ar nobīdēm pasūtījumu piegādes datumos."

Viens no 220.lv stratēģiskajiem mērķiem ir stiprināt preču saņemšanas punktus un veikalus, līdz ar to šogad tika atvērts pirmais klātienes veikals Liepājā, savukārt pērn oktobrī - Daugavpilī, tādējādi kopskaitā visā Latvijā ir jau četri 220.lv klātienes preču saņemšanas punkti un veikali.

220.lv pieder "PHH Group", kas ir lielākais e-tirdzniecības uzņēmums Baltijas valstīs. Grupa tika izveidota, kad "Pigu Group", kurā iekļaujas arī "220.lv", apvienojās ar somu tirdzniecības gigantu "Hobby Hall". "PHH Group" pārvalda e-veikalus un tirdzniecības platformas Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Finanšu gada periodā no 2020.gada 1.aprīļa līdz šī gada 31. martam "220.lv" peļņa bijusi 1,09 miljoni eiro.