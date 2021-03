'airBaltic' uzsāks lidojumus no Rīgas uz Dubaiju

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" no 2021. gada 1. septembra plāno uzsākt regulāros lidojumus jaunā maršrutā starp Rīgu un Dubaiju Apvienotajos Arābu Emirātos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"airBaltic" ieplānojusi lidojumus starp abām pilsētām veikt četras reizes nedēļā.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: "Dubaija gadiem bijis viens no ievērojamākajiem galamērķiem, uz kuru no Rīgas netiek veikti lidojumi. Tagad, oktobrī sākoties "Expo 2020", mēs piedāvāsim tiešos lidojumus no Rīgas, ko novērtēs liels skaits pasažieru Baltijas reģionā un Skandināvijā. Papildus jaunajam maršrutam mēs arī sniegsim savienojamību no Dubaijas starptautiskās lidostas uz galamērķiem Tuvajos Austrumos, Āzijas un Klusā okeāna reģionā, kā arī Āfrikā."

Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā Hanāna Halfāna Ubaida Alī Almadhanī (H.E. Mrs Hanan Al Aleeli) norāda: ""Expo 2020 Dubai" būs pirmais globālais klātienes pasākums kopš pandēmijas sākuma, kas uzņems miljoniem apmeklētāju no visas pasaules. Paši AAE iedzīvotāji un latvieši ir radījuši pieprasījumu pēc šiem lidojumiem, kas ir tiešs mūsu abu valstu ciešo attiecību rezultāts."

Lidojumi starp Rīgu un Dubaiju tiks veikti ar "Airbus A220-300" lidmašīnām.

"airBaltic" galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar 96,14% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA "Aircraft Leasing 1" pieder 3,86%.