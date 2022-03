Autotransporta direkcija bloķēs 'Yandex Go' darbību

Autotransporta direkcija ir pieņēmusi lēmumu anulēt tīmekļvietnes/mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja "Yandex Taxi B.V." reģistrāciju un bloķēt mobilās lietotnes "Yandex Go" darbību, jo tika konstatēts, ka tā nodrošina aktīvu datu apmaiņu ar serveriem, kas ir izvietoti Krievijas Federācijā.

Tādējādi visiem elektronisko sakaru komersantiem tiks nosūtīts pieprasījums bloķēt mobilo lietotni/tīmekļvietni "Yandex Go".

No trešdienas, 23. marta, pārvadātāji vairs nedrīkstēs izmantot mobilo lietotni "Yandex Go" un šis pakalpojumu sniedzējs vairs nevarēs nodrošināt savus pakalpojumus Latvijas teritorijā. Saskaņā ar Autopārvadājumu likumu autovadītājiem un pārvadātājiem, kuri turpinās izmantot "Yandex Go", var tikt piemērots sods par nereģistrētas tīmekļvietnes izmantošanu.

Autotransporta direkcija, veicot faktiskās situācijas novērtējumu attiecībā uz "Yandex Taxi B.V." nodrošinātās mobilās lietotnes "Yandex Go" datu plūsmu, fiksēja IP adreses, uz kurām aplikācija "Yandex Go" nosūta un/vai saņem datus, un tika konstatēts, ka "Yandex Go" veic datu apmaiņu ar Krievijas Federācijā esošiem serveriem, tādējādi secināms, ka dati par Latvijas teritorijā piedāvātajiem, pārvadātāja veiktajiem/atteiktajiem komercpārvadājumiem, autovadītājiem, transportlīdzekļiem, kā arī maksājumu karšu un veikto maksājumu dati tiek novirzīti iespējamai apstrādei un glabāšanai serveros, kas atrodas Krievijas Federācijā.

"Datu nodošana valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas jeb NATO dalībvalsts ir būtisks pārkāpums, kas apdraud valsts drošību un rada iespēju piekļūt datiem par Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem, kuri izmanto tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumus. Tādējādi tiks anulēta tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja "Yandex.Taxi B.V." reģistrācija. Šobrīd direkcija gatavo pieprasījumu par bloķēšanu, kas tiks nosūtīts visiem elektronisko sakaru komersantiem," norāda Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Šī ir otrā reize, kad Autotransporta direkcija lēmusi bloķēt mobilās lietotnes "Yandex Go" darbību Latvijas teritorijā. 2020. gada martā mobilā lietotne "Yandex.Taxi" un tīmekļvietne "taxi.yandex.lv" tika bloķēta, jo pakalpojumu sniedzējs nebija reģistrējies Autotransporta direkcijā, bet turpināja nodrošināt komercpārvadājumus. No 2020. gada 22. janvāra tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējiem, ar kuras starpniecību var izsaukt un apmaksāt pārvadājumu pakalpojumus ar vieglo automobili, jābūt reģistrētiem Autotransporta direkcijā. Tie, kuri nav reģistrējušies, Latvijā savus pakalpojumus piedāvāt nedrīkst. Reģistrējoties direkcijā, pakalpojumu sniedzējiem jāievēro virkne prasību, tai skaitā jānodrošina, ka dati par pasažieriem, pārvadātājiem, kā arī maksājumu karšu dati u.tml. tiek apstrādāti un uzglabāti tikai ES vai NATO dalībvalstīs.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.