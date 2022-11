Ekonomisti par inflāciju: sapriecāties ir pāragri

Oktobrī ir vērojams neliels kritums ar mājokli saistītajās izmaksās, jo ir stājušies spēkā valsts atbalsta pasākumi, laiks šoruden Eiropā ir silts, tomēr vēl pavisam mierīgu sirdi nevar apgalvot, ka inflācijas ritenis griežas būtiski lēnāk.

Kaut gan oktobrī inflācija mazinājās, tuvākajos mēnešos tā vēl saglabāsies augsta, un nevar izslēgt, ka tā nedaudz pakāpsies virs septembra "pīķa", atzīst "Swedbank" ekonomiste Laimdota Komare.

Izvairoties no enerģētiskās krīzes, šķiet, ka inflācija varētu būt tuvu vai jau sasniegusi savu augstāko punktu, spriež AS "SEB banka" ekonomists Dainis Gašpuitis. Inflācijas mazināšanos nākampavasar sagaida AS "Citadele banka" ekonomists Mārtiņš Āboliņš.

Un arī "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš nākotni krāso diezgan pozitīvos toņos, akcentējot, ka cenu stabilizācija varētu notikt jau nākamā gada pavasarī un vasarā. Tajā pašā laikā viņš spiests atzīt, ka priekšā vīd recesijas rēgs.

"Delfi Bizness" jau vēstīja, ka salīdzinājumā ar septembri oktobrī patēriņa cenas Latvijā pieauga par 0,8%, bet gada griezumā inflācija bija ļoti augsta – 21,8%.