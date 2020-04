Ekonomisti par ražošanu: sākusies 'vīrusa' ekonomika

2020. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati par pēdējo mēnesi pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. To ietekmēja apjoma kāpums ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16,7% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7%, bet apstrādes rūpniecībā bija kritums par 0,9%. Ekonomisti norāda, ka normālos apstākļos šī būtu laba ziņa, taču pēdējā mēneša laikā situācija pasaulē, kā arī Latvijā ir radikāli mainījusies un februāra makroekonomikas radītāji vairs nekādā veidā neraksturo ekonomisko situāciju Latvijā šodien. Prognozējams, ka marta dati jau būs diezgan slikti, aprīļa – vēl sliktāki, taču nepatikšanu dziļums pilnībā atklāsies maijā un jūnijā. Šobrīd ražotāji cer uz pakāpenisku atlabšanu tirgos, sākot no jūnija, bet diemžēl uz to paļauties nevar.

Finanšu ministrijā norāda, ka 2020. gada sākumā apstrādes rūpniecības attīstība kopumā ir bijusi vāja, ko turpmāk papildus negatīvi ietekmēs Covid-19 pandēmijas izplatīšanās un ar tās ierobežošanu saistītie pasākumi gan Latvijā, gan pasaulē. Ja vēl martā Covid-19 sekas nebūs izteikti redzamas apstrādes rūpniecības datos, jo ierobežojumu ieviešana bija pakāpeniska un ražotāji iespēju robežās turpināja pildīt savus pasūtījumus, tad aprīlī šī ietekme būs spēcīga. Daži apstrādes rūpniecības uzņēmumi, reaģējot uz Covid-19 slimības izplatību un tā izraisīto pieprasījuma-piedāvājuma neatbilstību tirgū, ir izmantojuši šo iespēju un pievērsušies jaunu produktu ražošanai. Piemēram, AS "Latvijas balzams", AS "Madara Cosmetics", SIA "B2Y" ir sākuši dezinfekcijas līdzekļu ražošanu. Savukārt sejas aizsargmasku ražošanā ir iesaistījušies SIA "Lauma Fabrics", SIA "Tonus Elast", SIA "Lattex D". Šī operatīvā rīcība, pielāgojot ražošanu straujajām pārmaiņām, ir apsveicama, taču jāsaprot, ka apstrādes rūpniecības kopējais ieguvums būs neliels.

"Dienas kārtības maiņa ir pārvērtusi mūsu ierasto ekonomiku par "vīrusa ekonomiku". Atsevišķās nozarēs darbs ir apstājies. Pieprasījums pēc ierastām precēm samazinājies. Aktuālākas un pieprasītākas kļūst citas preces, piemēram, sejas aizsargmaskas, dezinficējošie līdzekļi vai plaušu ventilācijas sistēmas. Rezultātā uzņēmumi sāk pievērsties šo preču ražošanai – skaistumkopšanas un alkoholisko dzērienu ražotāji papildina savu preču klāstu ar dezinficējošiem līdzekļiem, apģērbu ražotāji šuj aizsargmaskas," teic "Swedbank" ekonomiste Laimdota Komare.

"Veselības krīze, ko ir izraisījis Covid-19, jau ir radījusi lielus zaudējumus pasaules ekonomikā. Pēdējo divu nedēļu laikā tikai ASV vien darbu ir zaudējuši 10 miljoni cilvēku. Tas ir vairāk nekā 2007.-2009. gada finanšu krīzes laikā kopā. Arī Latvijā pēdējo divu nedēļu laikā bezdarbnieku skaits aug tik pat ātri vai pat ātrāk nekā 2009. gadā. Šī primāri ir, cerams, pārejoša pakalpojumu krīze, kas ir saistīta ar sociālās distancēšanās pasākumiem, taču ekonomiskie zaudējumi būs lieli un cietīs arī ražotāji," uzskata bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš.

"Valsts aktīvi darbojas jau šobrīd, atbalstot gan cilvēkus, gan uzņēmumus, taču sarunas ar rūpniecības asociāciju vadītājiem sniedz idejas atbalsta pasākumu uzlabošanai. Piemēram, viens no attīstības finanšu institūcijas "Altum" piedāvātajiem finanšu instrumentiem sola atbalstu uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, prasot īpašnieka personisko garantiju. Normālos laikos labi darbotos loģika – ja īpašnieks pats netic savam uzņēmumam, kāpēc lai būtu jātic nodokļu maksātājiem. Taču šobrīd uzņēmumu nākotne ir neprognozējama nevis to biznesa kļūdu, bet valsts noteikto ierobežojumu dēļ. Tāpēc šajā laikā valstij vajadzētu uzņemties lielāku risku," vērtē bankas "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš, piebilstot, ka tieši atbalsts apgrozāmajiem līdzekļiem šobrīd ir labākā iespēja palīdzēt ražotājiem, jo liela daļa no pasūtītājiem šobrīd ir pagarinājuši apmaksas termiņus, piemēram, kokrūpniecībā, nereti pat no viena līdz trīs mēnešiem.