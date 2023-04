Elektroenerģijas cena Latvijā palielinājusies par 61%

Aizvadītajā nedēļā Latvijā un Igaunijā elektroenerģijas cena vienoti bija 64,55 eiro/MWh jeb par 61% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, bet Lietuvā tā vidēji bija 66,09 eiro/MWh, kas ir par 55% vairāk pret iepriekšējās nedēļas datiem, ziņo "Latvenergo".

"Nord Pool" sistēmas nedēļas vidējā cena pieauga par 22% līdz vidēji 75,14 eiro/MWh.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenu pieaugumu "Nord Pool" reģionā noteica vēja elektrostaciju izstrādes samazinājums Ziemeļvalstīs par 29%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, kā arī zemāks Ziemeļvalstu hidrorezervuāru aizpildījums sausāku laikapstākļu dēļ. Turklāt Ziemeļvalstīs norisinās atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 79%, veicinot elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas Baltijā sekoja cenu pieauguma tendencei Ziemeļvalstīs. Papildus minētajiem faktoriem cenas Baltijā ietekmēja zemāka elektroenerģijas izstrāde no atjaunīgajiem resursiem reģionā, kā arī par 33% zemāka elektroenerģijas plūsma no Somijas, kas skaidrojams ar pārvades sistēmas šķērsgriezumu jaudas samazinājumu ikgadējo apkopes darbu dēļ. Tajā pašā laikā plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala kāpa par 46%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 7100 GWh, un izstrādes apjomi – 7713 GWh.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs samazinājās par 3% līdz 451 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija 114 GWh, kas ir par 4% mazāks nekā nedēļu iepriekš. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš kritās par 7% līdz 131 GWh. Tikmēr Lietuvā patēriņš bija 206 GWh, kas pieauga par 1%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas izstrāde Baltijā samazinājās par 1%, un kopā tika saražotas 396 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjoms saruka par 10% līdz 222 GWh. Tikmēr Igaunijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 4% un bija 70 GWh, bet Lietuvā ražošanas apjomi kāpa par 23%, un tika saražotas 104 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 195%, Igaunijā – 53%, bet Lietuvā – 50%. Baltijas valstīs tika saražoti 87% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.