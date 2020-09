Foto: 'Caljan' izveido jaunu rūpnīcu bijušajā 'Liepājas metalurga' teritorijā

Šā gada 17. septembrī Liepājas pašvaldības iestādes Būvvaldes komisija pieņēma ekspluatācijā SIA LSEZ "Caljan" jaunās ražošanas un biroja ēkas Brīvības ielā 142a, Liepājā. Jaunā ražotne ir izbūvēta vietā, kur agrāk bija "Liepājas metalurga" mehāniskais cehs. "Caljan" investīcijas būvniecībā un modernajās tehnoloģiskajās iekārtās sasniedz apmēram 10 miljonus eiro. Jaunās ražošanas telpas ļaus uzņēmumam dubultot ražošanas jaudu un radīt jaunas darbavietas. Plānots, ka ražošana jaunās telpās tiks uzsākta oktobrī, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde.

"Caljan" bijušo "Liepājas metalurga" mehānisko cehu iegādājās 2018. gada vasarā. "Caljan" izpilddirektors Gatis Dradeika darījumu skaidroja, ka uzņēmums savas darbības 13 gadu laikā Liepājā ir pāraudzis esošo telpu apjomu Liepājas biznesa centrā Kapsēdes ielā. "Jau kādu laiku pētījām iespējas Liepājā uzcelt pašiem savu rūpnīcu, kas būtu pielāgota tieši mūsu specifiskajām vajadzībām gan izmēru, gan telpu plānojuma ziņā. Novērtējot vecā "Liepājas metalurga" mehāniskā ceha priekšrocības, nolēmām to iegādāties un pārbūvēt – tam ir izdevīga atrašanās vieta, pieejama nepieciešamā infrastruktūra, kā arī ēkas konstrukcijas ir ļoti labā stāvoklī."

2019. gada augustā "Caljan" noslēdza divus ieguldījumu līgumus ar Liepājas SEZ pārvaldi par kopējo summu deviņu miljonu eiro un līgumu par apbūves tiesībām nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 142a, Liepājā un uzsāka ražotnes būvniecību. Jauno rūpnīcu projektēja arhitektu birojs "A-Projekts" arhitektes Agites Lieģes vadībā, bet būvniecība tika uzticēta SIA "Bukoteks". Kā atzina Dradeika, būvniecība noritējusi stingri ievērojot laika grafiku un iekļaujoties plānotajos finanšu resursos. Tuvāko divu nedēļu laikā plānots, daļēji pārtraucot ražošanas procesu, pārcelties uz jaunām telpām, lai jau oktobrī varētu strādāt ar pilnu jaudu jaunās telpās.

Līdz šim "Caljan" strādāja Liepājā, nomātās telpās Liepājas Biznesa centrā Kapsēdes ielā no 2006. gada. Uzņēmums ražo specializētus konveijerus loģistikas nozarei, no kuriem lielākā daļa ir teleskopiskie konveijeri pasta sūtījumiem. Viens no lielākajiem klientiem ir ASV kompānija "Amazon", bet esot grūti nosaukt vietu pasaulē, uz kuru netiek eksportēti Liepājā ražotie konveijeri. Ja sākotnēji ražošana bija veidota ar jaudu, lai saražotu 30 konveijerus mēnesī, tad šobrīd tiek saražoti 110, un pieprasījums aug. Jaunās ražotnes maksimālā jauda ir aptuveni 3000 konveijeri gadā.

SIA LSEZ "Caljan" nodrošina pilnu procesu no konveijeru projektēšanas līdz gatavam produktam, un 99,54% no visas saražotā tiek eksportēts. Galvenie eksporta virzieni ir Eiropas Savienība un ASV. Uzņēmums šobrīd nodarbina 250 liepājniekus. Līdz ar darbības uzsākšanu jaunajās ražošanas telpās Brīvības ielā un ražošanas apjomu palielināšanu darbavietu skaits pieaugs. "Ir izveidojusies veiksmīga un produktīva sadarbība ar Liepājas SEZ pārvaldi. Mehāniskā ceha iegādes process nebija viegls, un Liepājas SEZ pārvaldes atbalsts un aktīva līdzdarbošanās mums ļoti palīdzēja," teic Dradeika.

"Pirmā jaunā rūpnīcas ēka bijušā "Metalurga" teritorijā ir nodota ekspluatācijā! Pagājuši divi gadi un septiņi mēneši kopš tā brīža, kad pirmo reizi "Caljan" vadībai parādījām bijušā "Liepājas metalurga" mehāniskā ceha ēku. Toreiz nebija viegli – uzdrīkstēties ticēt, ka šajā teritorijā var darīt arī ko citu, ne tikai kausēt metālu, un pierādīt to arī citām iesaistītajām pusēm. Ceļš līdz šai jaunajai rūpnīcai bija grūts, bija jāpārvar daudz šķērsļu, bet rezultāts iepriecina – tapusi gaiša, mūsdienīga, skaista ražošanas ēka, kura labi redzama, iebraucot Liepājā. Šī ir pirmā rūpnīca bijušā "Metalurga" teritorijā, kurai sekos nākamās," prognozē Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis.

Liepājas SEZ pārvalde turpina strādāt, lai īstenotu nodomu par Liepājas Industriālā parka izveidi saskaņā ar 2018. gada 23. augustā noslēgto nodomu protokolu, kuru noslēdza Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, un 2019. gada 25. septembrī noslēgto pirkuma līgumu, ar kuru Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iegādājās 10 nekustamos īpašumus bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā no AS "Citadele banka" un SIA "Hortus Re" ar kopējo platību 60,6 hektāri. Apvienojot ar jau esošajiem pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem, kopējā Liepājas Industriālā parka platība sasniegs 120 hektārus.

2019. gadā SIA LSEZ "Caljan" nodarbināja 162 darbiniekus, strādāja ar 22,9 miljonu eiro apgrozījumu, eksportējot 99,54% no saražotās produkcijas. Nodokļos "Caljan" 2019. gadā samaksāja 1,36 miljonus eiro. 2019. gadā uzņēmums investējis 94 254 eiro t.sk. 48 312 eiro modernajās tehnoloģijās.