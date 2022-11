Foto: Jelgavā pabeigts trešais ES fondu jaunajam periodam veltītais grafiti zīmējums

2021.-2027. gada periodā Latvijā tiks ieguldītas būtiskas ES fondu investīcijas piecu miljardu eiro apmērā, no kurām 4,3 miljardi eiro būs ES fondu finansējums, bet 0,7 miljardi eiro – nacionālais līdzfinansējums. Tās paredzēts novirzīt sešiem galvenajiem virzieniem.



Pirmais no tiem – viedāka Eiropa paredz inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, pētniecības un prasmju attīstīšanu, atbalstu uzņēmējdarbībai un digitalizācijai.



Otrais virziens – zaļāka Eiropa paredz virzību uz klimatneitralitāti, pielāgojoties klimata pārmaiņām un īstenojot vides aizsardzības pasākumus.



Trešais virziens – ciešāk savienota Eiropa, kas mērķēts uz droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstību.



Ceturtais ieguldījumu virziens – sociāla un iekļaujoša Eiropa – vērsts uz Latvijas iedzīvotāju vienādu iespēju un piekļuves nodrošināšanu izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum.



Piektais no virzieniem – iedzīvotājiem tuvāka Eiropa vērsts reģionos dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.



Pēdējais, sestais virziens paredz atbalstu sociālekonomisko grūtību risināšanai saistībā ar pārkārtošanos uz klimatneitralitāti.