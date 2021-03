Latvijas ekonomiku krīzes laikā 'izvelk' ražojošie un eksportējošie uzņēmumi

Nenoteiktība ar epidemioloģiskās situācijas attīstību ietekmēs ne tikai tuvākos mēnešus, bet arī izaugsmi vidējā termiņā - jo dziļāka ekonomikas recesija būs 2021. gada sākumā, jo ilgāks laiks būs nepieciešams, lai ekonomika atgrieztos pie pirmskrīzes izaugsmes trenda, otrdien prezentācijā par Latvijas ekonomikas stāvokli sacīja Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Kā liecina pētījumi, Latvijas uzņēmēji, prognozējot tālāko attīstību ir pesimistiskāki nekā Lietuvas un Igaunijas uzņēmēji. Linkaits uzskata, ka tas zināmā mērā arī saistīts ar prognozēm un ierobežojumiem, ko rada valdība, tādēļ valdības uzdevums ir veidot pēc iespējas skaidrākus spēles noteikumus tuvākajiem mēnešiem – tas dotu pozitīvu gaismu tuneļa galā mūsu uzņēmējiem, uzskata satiksmes ministrs.

Mūsu tautsaimniecības pamats ir eksportējošās un ražojošās nozares, kas ir izvilkuši mūs krīzē, tādēļ, domājot par ierobežojošiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanai, aicinātu šiem uzņēmumiem ķerties pie pēdējiem vai rūpīgi izrunāt ar katru uzņēmumu par attiecīgajiem ierobežojumiem, jo šie uzņēmumi ļoti atbildīgi un satraucas, lai viņu darbinieki nesaslimtu, līdz ar to ievēro dažādas pašnoteiktas prasības, lai darbinieki atrastos burbuļos, veido maiņas un ievieš citus pasākumus.

"Tam var tikai piekrist, un tas ir viens no mūsu ekonomikas un valdības izaicinājumiem – kā mēs varam palielināt eksportējošo uzņēmumu skaitu un jaudu, lai, piemēram, šādās krīzēs būtu mazāk atkarīgi no mazāk pelnošiem sektoriem, kuru pamatā ir cilvēku kontaktēšanās, piemēram, tirdzniecība un ēdināšana, jo, kā zināms, šajos sektoros ir ārkārtīgi daudz nodarbināto. Tāpēc mūsu tautsaimniecības nepietiekamā struktūra ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir grūtības," sacīja premjerministrs Krišjānis Kariņš, uzsverot, ka Latvija uz Eiropas Savienības fona ir salīdzinoši maz cietusi, taču tas nenozīmē, ka nav iespējas uzlabot mūsu ekonomiku.

Arī Latvijas Darba Devēju konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsone sacīja, ka var prognozēt, ka ražojošās nozares būs tās, kas arī nākotnē turpinās "vilkt" ekonomiku, tādēļ būtu svarīgi izanalizēt tos aspektus, kas traucē šiem uzņēmumiem vēl vairāk eksportēt vai vēl labāk pārņemt tirgus, kuros tie iepriekš nav strādājuši. Kā vienu no faktoriem uzņēmēji minējuši izejmateriālu trūkumu, un nākotnē būtu šie jautājumi jārisina, viņa uzsvēra.