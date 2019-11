Par Finanšu nozares asociācijas vadītāju izvēlēta Sanita Bajāre

Pēc Finanšu nozares asociācijas padomes apstiprinājuma saņemšanas par asociācijas jauno vadītāju izvēlēta Sanita Bajāre, informē asociācija.

Bajāre asociācijas vadītājas pienākumus sāk pildīt no šī gada 25. novembra. Uz Finanšu nozares asociācijas vadītāja amatu kopā bija pieteikušies vai tika uzrunāti 20 kandidāti. Atlases procesu veica personāla atlases kompānija "Amrop".

Bajāre no 2005. gada līdz 2011. gadam bija Finanšu ministrijas eiro projekta vadītāja, savukārt no 2011. gada līdz 2014. gadam – ministrijas valsts sekretāre. No 2012. gada līdz 2014. gadam Bajāre bija arī Eiropas Investīciju bankas padomē, no 2014. gada līdz 2016. gadam – vadošā pozīcijā Pasaules Bankā. Savukārt no 2016. gada līdz 2018. gadam Bajāre bija atbildīga par uzņēmumu apkalpošanu bankā "Citadele".

Jau vēstīts, ka Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa 28. jūnijā atstāja amatu. Liepiņa no šā gada 1. jūlija sāka darbu Pasaules Bankā, Vašingtonā, ASV. Asociācijas operatīvo vadību nodrošināja asociācijas valde, kurā pēc izmaiņām darbu turpināja Jānis Brazovskis kā valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs. Liepiņa asociācijas valdes priekšsēdētājas amatā darbu sāka 2017. gada janvārī.

Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētāja Ieva Tetere norāda, ka par Bajāres kandidatūru balsoja vairākums Finanšu nozares padomes locekļu, atbalstot Bajāri šim nozarei svarīgajam amatam. "Finanšu nozares asociācija ir nozīmīgs sarunu partneris valdībai, parlamentam, uzņēmēju organizācijām, kā arī citām organizācijām, un mums kā asociācijai vienmēr ir bijis svarīgi būt novērtētam un konstruktīvam sarunu partnerim, līdz ar to ar Bajāres pievienošanos turpināsim iesākto dialogu, lai stiprinātu gan finanšu sektora lomu valsts mērogā, gan arī palīdzot stiprināt finanšu sektora un valsts kopējo cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumiem," teic Tetere.

Bajāres kā Finanšu nozares asociācijas vadītājas galvenās prioritātes būs kopā ar asociācijas komandu realizēt 2020. gada plānu, kurā būtiskākie uzsvari ir turpmāks darbs pie ilgtspējīgas kreditēšanas nodrošināšanas, kā arī finanšu noziegumu apkarošana caur noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ierobežošanu, sadarbojoties ar Finanšu izlūkošanas dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, tāpat arī digitālo prasmju un digitālās drošības veicināšana kopā ar asociācijas biedriem un citiem partneriem.

"Uzskatu, ka mana pieredze un zināšanas būs būtiskas, palīdzot asociācijas biedriem ieviest ilgtspējīgus darbības modeļus un aktīvi realizējot tehnoloģiju attīstības projektus, kā arī virzot nepieciešamā regulējuma aktualizēšanu ilgtspējīgas finansēšanas un investīciju jomās. Mana pieredze, koordinējot Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmu sadarbībā ar starptautiskiem aizdevējiem un vadot eiro ieviešanas projektu, dod man pamatu pārliecībai, ka jebkurš, pat ļoti vērienīgs projekts, var tikt ieviests norādītajā laikā, budžetā un kvalitātē, ja iesaistītās puses sadarbojas un vienoti izprot mērķa sasniegšanas būtiskumu. Šobrīd mūsu priekšā ir izaicinājums saistībā ar "Moneyval" novērtējumu, un es darīšu visu iespējamo, lai mēs radītu pārliecību starptautiskajiem partneriem par Latvijas mērķi veikt nepieciešamās pārmaiņas. Gadi, kurus esmu nodzīvojusi ārpus Latvijas, ļauj man secināt, ka jau šobrīd Latvijas finanšu nozare pakalpojumu klāsta, kvalitātes un sniegšanas ātruma ziņā ir priekšā daudzām attīstītām valstīm," teic Bajāre.

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Tā apvieno 33 finanšu nozares uzņēmumus.