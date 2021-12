Preču zīme 'Dzintars' ir jāatsavina no Iljas Gerčikova – lemj tiesa

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nolasījusi spriedumu strīdā par preču zīmes "Dzintars" piederību. Maksātnespējīgais uzņēmums no bijušā tā īpašnieka Iļjas Gerčikova ir atguvis vienu no vērtīgākajiem aktīviem – preču zīmes.

AS "Dzintars" maksātnespējas administrators Jānis Ozoliņš lūdza tiesu atzīt par nelikumīgu AS bijušā valdes priekšsēdētāja Iļjas Gerčikova preču zīmju pārreģistrēšanu bez atlīdzības uz sev piederošu citu juridisku personu laikā, kad AS "Dzintars" bija noteikts tiesiskās aizsardzības process.

Tiesa savā lēmumā atzina, ka preču zīmju vērtība ir ļoti nozīmīgs A/S "Dzintars" aktīvs. Tiesa spriedumā paziņoja, ka apmierina maksātnespējīgās akciju sabiedrības "Dzintars" maksātnespējas procesa administratora Jāņa Ozoliņa prasību pret Iļju Gerčikovu par darījumu atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību atjaunošanu uz preču zīmēm. Proti, preču zīmes ir jāatsavina no Iljas Gerčikova un jāatjauno īpašumtiesības maksātnespējīgam A/S "Dzintars" uz nacionālajam un starptautiskajām preču zīmēm.

Visus maksātnespējīga AS "Dzintars" aktīvus 2020. gadā ir iegādājies pašreizējais "Dzintars" ražotāja SIA "H.A.Brieger" daļu turētājs.

Tiesvedība bija par vārdisku, figurālu nacionālu un starptautisku preču zīmju "Dzintars" un "Future Formula" piederību.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Gerčikovs 2019. gada oktobrī bija izveidojis kompāniju SIA "Dzintars Beauty" ar 2800 eiro pamatkapitālu. Savukārt tā paša gada 12. novembrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa pasludināja "Dzintaru" par maksātnespējīgu. Maksātnespējas process tika ierosināts pamatojoties uz kompānijas tiesiskās aizsardzības procesa administratora Mareka Dika pieteikumu, vienlaikus izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu, jo tika konstatēts, ka "Dzintars" ilgāk nekā 30 dienas nepildīja ar kreditoriem saskaņoto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu 2019. gada 25. aprīļa redakcijā un tiesai netika iesniegti kreditoru vairākuma akceptēti un saskaņoti plāna grozījumi. "Dzintara" kreditori savulaik bija iesnieguši prasījumus par kopumā 16,961 miljonu eiro, tostarp nodrošināto kreditoru prasījumi veido 4,025 miljonus eiro, bet nenodrošināto kreditoru prasījumi – 12,936 miljonus eiro.

Savukārt 2020. gada 14. septembrī Igaunijas "Skinest Group" noslēgusi līgumu par "Dzintars" aktīvu iegādi. 2021. gada sākumā ziņots, ka "Dzintars" kosmētikas ražotne turpmāk strādās ar zīmolu "H.A. Brieger".

"H.A. Brieger" lielākais īpašnieks ir Igaunijas industriālās ražošanas uzņēmums "Skinest Group", kam pieder 67% uzņēmuma "H.A. Brieger", savukārt 33% pieder uzņēmuma vadītājai Anastasijai Udalovai (SIA "Asko R").