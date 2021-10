Rīgā āra terases varēs turpināt darboties arī ziemā; nepiemēros pašvaldības nodevu

Rudens un ziemas sezonā Rīgas kafejnīcas un restorāni varēs turpināt apkalpot klientus vasaras terasēs, turklāt par terašu izmantošanu netiks piemērota pašvaldības nodeva, informēja pašvaldība. Atvieglojumi tiks piemēroti arī āra tirdzniecībai.

Vasaras sezonas terases būs atļauts nedemontēt, ja arī terases darbība tiks pārtraukta. Šādā gadījumā gan obligāti ir jāinformē Apkaimju iedzīvotāju centrs, nosūtot informatīvu vēstuli uz e-pastu AIC@Riga.lv.

Ja terases darbība tiks turpināta arī pēc 31. oktobra, tad tāpat nepieciešams saņemt Apkaimju iedzīvotāju centrā atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, iesniedzot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotu vasaras sezonas projektu, apliecinājumu, ka terase tiks iekārtota atbilstoši vasaras saskaņotajam projektam, kā arī aprakstu par izmaiņām.

Rīgas domes komunikāciju departamentā arī informēja, ka pašlaik visā Rīgas teritorijā pašvaldības iekārtotās tirdzniecības vietas, kur tirdzniecība tiek veikta no galdiem, daļai no konkrētajā adresē izvietotajām vietām laika periodā no aprīļa līdz novembrim ir pieļaujama tirdzniecība tikai ar pašu audzētu produkciju. Šīs vietas paredzētas tirdzniecības veikšanai fiziskām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība. Plašāka informācija Apkaimju iedzīvotāju centrā pa tālruni 80000800. Ar tirdzniecības vietu sarakstu iespējams iepazīties šeit. Līdz šim šāds nosacījums bija ieviests tikai Ziemeļu rajona un Vidzemes priekšpilsētas izvietotajās ielu tirdzniecības vietās.

Tāpat ir mainītas pašvaldības nodevas likmes reģistrētai ielu tirdzniecībai, nosakot to vienādu visā Rīgas teritorijā un paredzot samazināt iepriekš noteikto pašvaldības nodevas likmi 1,42 eiro fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, līdz 1,00 eiro. Tāpat līdz 1,00 eiro ir samazināta pašvaldības nodevas likme amatniekiem, ja tirdzniecību veic pats.

Savukārt saimnieciskās darbības veicējiem par iepirktas produkcijas tirdzniecību nodevas likme ir paaugstināta līdz 5,00 eiro iepriekšējo 2,85 un 1,42 eiro vietā. Mājas apstākļos ražotas pārtikas produkcijas tirdzniecībai, saldējuma, Ziemassvētku eglīšu un biškopības produktu tirdzniecībai noteikta pašvaldības nodeva 3 eiro, savukārt pašu audzētas augkopības pārtikas vai nepārtikas produkcijas tirdzniecību, ja tirdzniecību veic pats – 2,00 eiro.

Pašvaldības nodevas aprēķināšanā tiek ņemta vērā jumta projekcijas uz zemes aizņemtā platība gadījumos, ja šī platība ir lielāka nekā tirdzniecībai atvēlētais galds, izņemot ja tirdzniecība tiek veikta pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās, skaidro Rīgas domē.

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā, Rīgas dome arī pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā", kas paredz turpmāko mēnešu laikā nepiemērot pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās atsevišķiem ielu tirdzniecības veidiem.

Ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nodeva netiks piemērota līdz 2022. gada 31. martam, bet līdz nākamā gada beigām paredzēts nepiemērot pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai pasākumu, Ziemassvētku, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai un amatniekiem tirdzniecības veikšanai reģistrētā ielu tirdzniecībā.

Jau samaksātā nodeva par periodu līdz 2022. gada 31. decembrim tiks atmaksāta līdz 2021. gada 30. decembrim, jo uz 2022. gadu tirdzniecības atļaujas var tikt izsniegtas, sākot no 2021. gada 1. oktobra.

Jau ziņots, ka Rīgas dome šogad pieņēma jaunus ielu tirdzniecības noteikumus, kas paredz sniegt atbalstu uzņēmējiem Covid-19 krīzes seku mazināšanai, atvieglojot ielu tirdzniecības vietu un vasaras terašu saskaņošanu, vienlaikus samazinot arī saskaņošanai nepieciešamo procedūru skaitu. Tika arī atļauta tirdzniecība no mobilām bāra virtuvēm, kas izvietotas ārpus terases teritorijas uz brauktuves, aizņemot autostāvvietu daļu, tirdzniecību atļaujot no aprīkota mehāniskā transportlīdzekļa vai piekabes.

Arī ziemas sezonā uzņēmēji var izvietot kafejnīcu vasaras terases, neprasot saskaņojumu no Pilsētas attīstības un Satiksmes departamentiem, ja terašu izvietošana tiks veikta pēc pašvaldības izstrādāta tipveida risinājuma. Taču joprojām ir jāsaņem atļauja ielu tirdzniecības veikšanai, ko izsniedz Apkaimju iedzīvotāju centrs.

Joprojām ir spēkā nosacījums, ka Pilsētas attīstības departamenta saskaņojums nav nepieciešams, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietā plānots izvietot tikai galdus un krēslus, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoša dizaina, krāsu risinājuma, kvalitatīva materiāla un viegli pārvietojami.

Savukārt Satiksmes departamenta saskaņojums ielu tirdzniecības veikšanai ir saņemams Apkaimju iedzīvotāju centrā vienlaicīgi ar atļauju ielu tirdzniecības veikšanai.