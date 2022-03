Šovasar 'airBaltic' piedāvās 92 maršrutos, uz Baku un Erevānu tomēr nelidos

Gaidāmajā 2022. gada vasaras sezonā, kas sāksies 27. martā, Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" plāno piedāvāt lidojumus kopumā 92 maršrutos no Rīgas, Tallinas, Viļņas un Tamperes.

"Šis gads jau ir sācies ar būtiski lielāku kapacitāti. Tagad saviem klientiem piedāvājam aizvien plašākas ceļošanas iespējas, tostarp dažādus saulainus atpūtas galamērķus. Savukārt maijā sāksim darbību mūsu pirmajā bāzē ārpus Baltijas – Tamperē," klāsta "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss).

Kompānija plāno piedāvāt lidojumus uz kopumā 64 galamērķiem no Rīgas, uz 13 galamērķiem no Tallinas, uz 12 galamērķiem no Viļņas, kā arī uz septiņiem galamērķiem no Tamperes.

"Delfi Bizness" jau ziņoja, "airBaltic" bija iecerējusi šajā vasaras sezonā lidot no Rīgas uz Maltu, Erevānu (Armēnija) un Baku (Azerbaidžāna). Uz Maltu bija paredzēts viens lidojums nedēļā, kamēr uz Erevānu un Baku – divi lidojumi. Taču, ņemot vērā pašreizējos gaisa telpas ierobežojumus, lidsabiedrība nolēmusi gaidāmajā sezonā neveikt lidojumus no Rīgas uz Baku un Erevānu.

Tāpat vēstīts, ka "airBaltic" marta sākumā pieņēmusi lēmumu pamest Krievijas tirgu, 28. februārī tā vēl ziņoja, ka paaugstināto risku un noteikto ierobežojumu dēļ reisus uz un no Krievijas atcēlusi līdz 2022. gada maija beigām.

Tomēr kompānija turpina piedāvāt savienojamību no Rīgas, Tallinas un Viļņas uz nozīmīgkiem Eiropas biznesa un tranzīta centriem, kā arī lidojumus uz plašu atpūtas galamērķu klāstu.

2022. gada februārī tā pārvadājusi 125,2 tūkst. pasažierus, kas ir 5,3 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada.