Pat ekonomiski mājokļi īpašumu attīstītājiem šobrīd liek šaubīties par peļņu

Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā sāk atdzist, taču ne tik izteikti kā citās valstīs. “Plauktiņš”, no kura krist, Latvijā ir zems. Tās ir vien dažas atziņas, kas izskanēja nekustamā īpašuma kompānijas “Newsec” rīkotajā ekspertu diskusijā “Back to new normal” (“Atgriežoties pie jaunās normas” – aptuvenais tulkojums).

Tajā meklētas atbildes uz jautājumiem par finansējuma pieejamību un tā alternatīvām, vai būvniecības izmaksas ir piebremzējušas savu skrējienu, kurus tirgus segmentus nekustamā īpašuma attīstītāji uzlūko kā perspektīvus pašreizējos apstākļos un vai sagaidāma cenu lejupslīde.

Šobrīd, saliekot skaitļus "ekseļa" tabulās, skats īpaši cerīgs nav. Tomēr, ja jāizvēlas viens segments, uz ko fokusēties, tad – ekonomiskās klases dzīvokļi, saka “Pillar Capital” nekustamo īpašumu attīstības direktors Pēteris Guļāns.