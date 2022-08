Ārvalstu tūristi otrajā ceturksnī Igaunijā izterējuši 320 miljonus eiro

Otrajā ceturksnī ārvalstnieki Igaunijā ieradās 946 554 braucienos un iztērēja 320 miljonus eiro, kas ir par 250 miljoniem eiro vairāk nekā aprīlī-jūnijā pērn, bet par 125 miljoniem eiro mazāk nekā 2019.gada otrajā ceturksnī, kad nozari nebija ietekmējusi Covid-19 pandēmija, liecina Igaunijas centrālās bankas aplēses.

Ārvalstu tūristu skaits aprīlī-jūnijā gada salīdzinājumā pieaudzis vairāk nekā sešas reizes. Piektdaļa tūristu Igaunijā otrajā ceturksnī ieradās no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), bet 40% tūristu bija no Somijas.

Gada laikā tūristu no Somijas skaits Igaunijā pieaudzis par 330 tūkst., bet tūristu, kas Igaunijā nakšņojuši, skaits no Latvijas sasniedzis 2019.gada otrā ceturkšņa līmeni. Tikai tūristu no Beļģijas skaits bijis lielāks nekā 2019.gada aprīlī-jūnijā, tas audzis par 3%.

Trešdaļa ārvalstnieku otrajā ceturksnī Igaunijā uzturējās vienu dienu. Vienas dienas braucienu skaits bijis sešas reizes lielāks nekā pirms gada, bet par pusi mazāks nekā 2019.gada aprīlī-jūnijā. Gandrīz 600 tūkst. gadījumu ārvalstnieki otrajā ceturksnī Igaunijā viesojās vairākas dienas, vidēji apmeklējumam esot četras dienas ilgam. Salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku ārvalstnieku braucienu ar nakšņošanu skaits Igaunijā sarucis par trešdaļu.

Savukārt Igaunijas iedzīvotāji aprīlī-jūnijā devās vairāk nekā 700 tūkst. ārvalstu braucienus, kas ir trīs reizes vairāk nekā šajā laika posmā pērn, bet par ceturtdaļu mazāk nekā 2019.gada otrajā ceturksnī. Aprīlī-jūnijā Igaunijas iedzīvotāji ārvalstīs iztērēja 265 miljonus eiro, kas ir par 190 miljoniem eiro vairāk nekā pirms gada, bet par 65 miljoniem eiro mazāk nekā 2019.gada otrajā ceturksnī.

80% Igaunijas iedzīvotāju ārvalstu braucienu bija uz ES zemēm. Salīdzinājumā ar 2019.gada otro ceturksni Igaunijas iedzīvotāju braucienu uz Somiju skaits sarucis par 26%, bet uz Latviju - par 21%. Vienlaikus braucienu uz Turciju bija par 67% vairāk nekā pirms pandēmijas.

17% no visiem Igaunijas iedzīvotāju braucieniem uz ārvalstīm bija vienu dienu ilgi.