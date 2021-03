'Cert.lv' izjūt cilvēkresursu trūkumu

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā Latvijā "Cert.lv" pašreiz strādā vairāk nekā 30 cilvēku, tomēr tas ir par maz, atzīst iestādes vadītāja Baiba Kaškina.

"Pašlaik gan resursu ir tik, cik ir, un mēs nevaram plānot izaugsmi, jo patlaban budžetam nav plānots palielinājums," teica Kaškina.

Vienlaikus viņa atzina, ka labus kiberdrošības speciālistus ir arī grūti atrast, sevišķi ņemot vērā to, ka "Cert.lv" nevar viņiem adekvāti samaksāt.

"Cert.lv" uz šo problēmu norādījusi arī atbildīgajiem, bet, pēc Kaškinas teiktā, finanšu līdzekļi ir vairāk šā gada problēma, jo "Cert.lv" divus gadus bija Eiropas Savienības CEF projekts, kura ietvaros bija papildu finansējums.

"Šogad tas ir samazinājies, un pandēmijas un ierobežotā budžeta dēļ mums diemžēl to nav bijusi iespēja palielināt atbilstoši, lai būtu tas pats līmenis, kas bija projekta laikā. Bet problēma par atalgojumu, par to, ka mēs nevaram samaksāt adekvāti, ir vispārzināma, un neviens to politiskā līmenī nav atrisinājis," klāstīja Kaškina.

"Cert.lv" ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kuras uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā vai koordinēt to novēršanu Latvijas IP adrešu apgabalos un ".lv" domēna vārdu zonā.