Lauri Teders: Kādas maksājumu un tirdzniecības tendences ir vērojamas 2021. gadā

Vissvarīgākie atslēgvārdi 2021. gadam tirdzniecības un maksājumu pasaulē ir atvērtā banku sistēma, drošība, inovatīvi un lietotājiem draudzīgi maksājumu risinājumi un nepārtraukti straujā e-komercijas izaugsme. Pagājušā gada globālā Covid-19 krīze finanšu iestādēm, tirgotājiem un patērētājiem lika saprast, ka digitālās tirdzniecības un maksājumu risinājumi kļūst nozīmīgāki. Lai gan 2020. gads bija gluži kā e-komercijas paraugstunda, 2021. gadā šajā jomā ir vērojami vairāki būtiski notikumi.

Tā kā digitālo maksājumu un e-komercijas nozīme mūsu ikdienā pieaug, cilvēki savos darījumos arvien mazāk izmanto skaidru naudu. Saskaņā ar finanšu pakalpojumu uzņēmuma "FIS" datiem skaidras naudas izņemšanas gadījumu skaits 2020. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par vairāk nekā 10%[1], un tāda pati tendence, visticamāk, turpināsies arī šogad. Pandēmijas un drošības apsvērumu dēļ cilvēki vairāk nekā jebkad agrāk izmantoja bezkontaktu un mobilos maksājumus, e-maciņu un citus digitālos risinājumus. Tā kā šie novatoriskie risinājumi ir arī ātrāki un ērtāki, maz ticams, ka naudas maksājumu skaits ievērojami palielināsies pat tad, ja šogad tiks uzveikts vīruss. "Gemius" martā veiktā aptauja parāda to, ka 85% no aptaujātajiem Latvijas interneta lietotājiem pēdējā pusgada laikā ir veikuši pirkumus internetā. Šis rādītājs ir par 8 procentpunktiem augstāks nekā 2020. gada februārī, kas tikai apliecina to, ka pirkumi internetā ieņem arvien nozīmīgāku lomu cilvēku ikdienā.[2] Pieprasījums pēc digitālajiem maksājumiem katru gadu pieaug par 10-20%, bet, ņemot vērā pagājušā un šī gada situāciju, cilvēku vajadzības ir kļuvušas digitālākas.

Drošība no patērētāju skatu punkta ir ļoti svarīgs aspekts, izmantojot jebkuru digitālo maksājumu sistēmu. Cilvēku dati vēl nekad nav bijuši tik apdraudēti – saskaņā ar "Google" datiem pagājušajā gadā pandēmijas laikā pikšķerēšanas vietņu skaits pieaudzis par 350%[3]. Neskatoties uz to, šā gada sākumā tika veikts būtisks grozījums drošu maksājumu kārtībā: spēcīgā (klienta) identifikācija un jaunā "3D Secure 2.0" protokola izmantošana tika noteikta par obligātu visā Eiropā. Atjaunotais protokols ir daudz draudzīgāks lietotājiem, salīdzinot to ar iepriekšējo versiju, un ir vairāk saderīgs ar viedierīcēm un lietotņu darījumiem, jo, saskaņā ar jaunajām prasībām, karšu izdevēju sistēmām jāspēj atbalstīt arī mobilās ierīces.

Otra tendence, ko var redzēt šogad, ir jaunu, inovatīvu un lietotājam draudzīgu maksājumu risinājumu palielināšanās. Lai arī tradicionālie risinājumi, piemēram, banku saites vai klientu rēķinu maksājumi nepazudīs, tie arvien biežāk tiks papildināti ar jauniem risinājumiem. Viens no šādiem risinājumiem ir, piemēram, "pērc tagad, maksā vēlāk" maksāšanas veids. Zviedru finanšu uzņēmums "Klarna" ir viens no pirmajiem uzņēmumiem savā jomā, kas piedāvā šādu maksāšanas veidu. Šis risinājums ļauj pircējiem izņemt nelielu aizdevumu ar nulles procentu likmi produkta iegādei. Šādi pakalpojumi, kas piedāvā maksājumus pa daļām nevis aizdevumus, jau tiek piedāvāti Igaunijas tirgū, jo, lai saglabātu konkurētspēju tirgū, produktu un pakalpojumu sniedzējiem ir jāspēj piedāvāt saviem klientiem vēl lielāku elastību un arvien plašāku izvēli.

Pēdējais nozīmīgais 2021. gada atslēgvārds ir atvērtā banku sistēma, kas tirgotājiem sniedz plašākas izvēles iespējas un ļauj piedāvāt klientiem maksājumu saites uz dažādām bankām, nepieprasot, lai tirgotājiem pašiem būtu konts šajās bankās. Šobrīd atvērto banku sistēmas jau ir kļuvušas par neatņemamu klientu un uzņēmēju ikdienas sastāvdaļu.

