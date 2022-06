Klausīšanās, intimitāte un fiziska tuvība. Ieteikumi attiecību kopšanai

Tomēr vārdi arī ir svarīgi, izsaki partnerim komplimentus un uzslavē, kad tas ir nepieciešams.

Fiziskā pieķeršanās ir ārkārtīgi svarīga, un bieži vien vislabāk darbojas, ja to nesaista tikai ar seksu. Spontāna skūpstīšanās un apskāvieni, glāsti, rokas turēšana ir veidi, kā izrādīt mīlestību, pieķeršanos un tuvību.

Nebaidies izrādīt otram, cik ļoti novērtē un izbaudi šādu rīcību.

Terapijā es bieži lūdzu katram partnerim pierakstīt sekojošo:

Trīs lietas, ko tavs partneris var darīt, lai tu justos labi.

Tīs lietas, kuras, tavuprāt, vari darīt, lai partneris justos labi.

Tu būsi patīkami pārsteigts, kad salīdzināsi abu rakstīto.

Ieklausies otrā

Foto: Shutterstock

Ir "klausīšanās", un ir "sadzirdēšana". Atšķirība ir tajā, ka cilvēks, jūtoties sadzirdēts, jūtas ievērots un pieņemts. Ir svarīgi uzklausīt savu partneri, nenosodot, priekšlaikus nepārtraucot, neinterpretējot vai neizskatot par savu viedokli.

Apgūsti šādas metodes:

Spoguļošana – atkārto savam partnerim to, ko viņš teicis, to pārfrazējot un/vai izmantojot viņa minētos atslēgvārdus. Nevis saki, ko tu domā, ka viņš ir teicis. Lai to izdarītu, tev patiešām jākoncentrējas un jāuzklausa, ko saka tavs partneris.

Apstiprināšana – tas nenozīmē, ka tev noteikti jāpiekrīt savam partnerim, bet gan to, ka tu mēģini iejusties partnera ādā un saprast visu no viņa perspektīvas. Piemēram, sakot "Tas, ko tu teici, man šķiet saprotams, jo tu uztraucies par darba zaudēšanu un par to, ka mums var nepietikt naudas, tev šķiet, ka nav prātīgi tērēt pārāk daudz mūsu nākamajām brīvdienām."

Empātija – ar to domāti mēģinājumi izprast partnera jūtas. Piemēram, sakot "Es varu iedomāties, ka tu jūties nedroši un nemierīgi par mūsu finansiālo nākotni". Tev vajadzētu mudināt savu partneri sniegt atgriezenisko saiti, lai pārbaudītu, vai esi pareizi sapratis teikto.

Iemācies atrisināt konfliktus un atrisināt problēmas

Visās attiecībās ir konflikti. Pāri, kuri iziet uz kompromisiem, sarunājas un kopīgi risina problēmas, ir laimīgāki un apmierinātāki. Pāri, kuri kautrējas risināt konfliktus un dusmu izsaucošas situācijas, attiecībās var izjust vairāk sāpju un aizvainojumu. Spēja patiesi klausīties un efektīvi komunicēt ar savu partneri ļoti palīdz atrisināt konfliktus. Visbiežāk pāri kļūdās, "lasot otra domas" un izdarot pieņēmumus par otra pārliecību un uzvedību.