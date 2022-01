Vienpadsmit nobriedušas seksuālās mīlestības aspekti

Neparasts skatījums un skaidrojums par nobriedušu seksuālo mīlestību. Par to raksta geštaltterapeite Marija Stepanova portālā "Psychology Journal".

Tā gadījās, ka no psihoanalītiķa Oto Kernbergera darbiem es izvēlējos lasīt grāmatu par mīlestības attiecību normu un patoloģiju. Viņš ir viens no vadošajiem mūsdienu psihoanalīzes speciālistiem pasaulē, izveidojis mūsdienu psihoanalīzes personības teoriju. Viņš raksta gana sarežģīti, mēģināšu skaidrot šo pieeju vienkāršāk.

Pirmais, pats sarežģītākais un bieži pretrunīgi uzlūkotais nobriedušas seksuālās mīlestības aspekts – agresija.

Kernbergs raksta: "Agresija iekļaujas seksuālajā pieredzē. Pieredze, otrā iekļūstot vai ļaujot ieiet sevī, paredz arī agresiju, kas kalpo mīlestībai. Turklāt tajā izmanto sāpju pārdzīvošanas erogēnisko potenciālu kā nepieciešamu sekojošās baudas daļu, saplūstot ar otru cilvēku seksuālā uzbudinājumā un orgasmā. Tā ir normāla spēja transformēt sāpes erotiskā uzbudinājumā."

Oho! Sāpes un agresija, iekļūšana. Esmu pārsteigta. Tātad tā ir normāla spēja – transformēt sāpes uzbudinājumā... Nu ne jau pārāk daudz sāpju te domāts, es nospriežu. Cik interesanti!

Jāsaprot, ka nevajag baidīties no savas dabiskās agresijas. Tā ir vajadzīga, svarīga un laba, tostarp, lai aizsargātu no citiem savu teritoriju, savu mīlestības telpu, pāra intimitāti no jebkura cilvēka, kas nav šajā vidē iederīgs. Intīmā vide ir diviem – man un manam partnerim. Tātad tur nav ko jaukties draugiem, vecākiem, paziņām un pat ne kopīgiem bērniem. Intimitāte ietver ne tikai fizisko nodalīšanos no pasaules, bet arī noslēpumu. Lai sargātu savu māju vai savu intīmo vidi, vajadzīgs spēks un pārliecinoša agresija, spēja laikus pateikt "nē" un neielaist tajā māti vai draudzeni, pat ja viņām ir vislabākie nodomi. Jā, ir normāli padzīt citu nobriedušu pieaugušo no tuvības ar tavu partneri, strikti paziņojot – viņš ir tavs!

Par galveno agresiju veicinošo faktoru Kernbergs uzskata dusmas. To galvenā funkcija – tikt vaļā no sāpju un uztraukumu avota. Skaidrs, ka dusmām ir svarīga loma. Briedums ietver nevis prasmi nedusmoties, bet gan spēju apieties ar savām dusmām. Pamanīt tās, novērtēt un atļaut sev tās paust. Agresīvi. Uzvarot vai tiekot vaļā no sāpju un satraukuma avota.

Otrs seksuāli nobriedušas mīlestības aspekts – flirts, "jā" un "nē" vienlaikus jeb ķircināšanās.

Kernbergs raksta: "Erotiskās vēlmes iekļauj arī to, ka objekts piedāvā sevi un vienlaikus atsaka..."

"Vēlme ķircināt, lai tā atdarītu tev, ir viens no atslēgas elementiem erotiskajā vēlmē..."

"Mukšana" ir ķircināšana – tā ietver gan solījumu, gan izvairīšanos, vilinājumu un frustrāciju. Kails ķermenis ir seksuāls stimuls, bet daļēji piesegts ķermenis uzbudina daudz vairāk. Tas izskaidro to, kādēļ striptīza šovos pēc pilnīgas izģērbšanās drīz vien izrāde beidzas.

Man patīk flirts, tas iekvēlina un glābj no garlaicības, tajā ir vieta spēlei, fantāzijai, azartam, riskam, interesei – tas ļauj spilgti justies dzīvam. Ja partneris iesaistās spēlē un atbild, pāris gūst resursus brīnišķīgam seksam, milzu uzbudinājumu un kā balvu – apmierinājumu. Ir vispārzināms fakts – jo lielāks uzbudinājums, jo spilgtākas sajūtas. Savukārt pāris, kas izvairās no riska, nodarbojoties ar seksu mehāniski, "veselībai" vai izpildot laulātā pāra pienākumu, ar laiku zaudē interesei par šo nodarbi.