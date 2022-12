Lietotas dāvanas un vienošanās par budžetu. Kā ietaupīt Ziemassvētku dāvanām

Aizejot šobrīd uz lielveikalu, jau var just Ziemassvētku gaidu drudzi, ne tikai skaisto gaidīšanas laiku. Stāvvietas pilnas. Kā nepārtērēties Ziemassvētku dāvanām, iesaka taupības praktizētāja un finanšu eksperti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Taupības blogeres ieteikumi

Britu blogere, divu bērnu mamma Beta Turbuta-Rodžera stāsta savus sešus principus, kā ietaupīt Ziemassvētku laikā. Taupīgajai 27 gadus vecajai sievietei no Anglijas kontā "TikTok" seko gandrīz 49 tūkstoši cilvēku un viņai ir blogs par taupību. Viņa vietnē "The Sun" atklāj savu pieeju, kā piedzīvot skaistus Ziemassvētkus, tomēr ar mazākiem izdevumiem.

Dāvanas nevajadzētu izvēlēties ļoti laicīgi

Atšķirībā no citiem taupības padomu devējiem, Beta neiesaka Ziemassvētku dāvanas meklēt vairākus mēnešus pirms svētkiem. "Daudzi iekļūst agrās pirkšanas lamatās, jo pārdevēji sludina – tu vari iegādāties dāvanu jau laikus un pat saņem zināmu spiedienu rīkoties veicīgāk. Agrāk es rīkojos citādi – jau septembrī sāku pirkt Ziemassvētku dāvanas. Domāju, ka izdevīgi iepērkos un rīkojos nākotnes vārdā. Taču pienāca novembris un bērni jau mainīja domas – kādas rotaļlietas viņi vēlas, kādas ne, un vairs nerunāja par tām, ko jau biju nopirkusi. Un es atceros, kā decembrī attapos, domādama, ka esmu sapirkusies par daudz, jo sāku visu gādāt par ātru," secinājusi taupīgā sieviete.

Tagad viņa gatava iepirkties vēlāk un tikai tad, kad viņas trīsgadīgais dēls un pusotru gadu vecā meita apstiprinās, ko patiešām vēlas.

Noteikts budžets ne vienmēr ir laba lieta

Arī šis skatījums atšķiras no daudzu ekspertu ieteiktā – noteikt budžetu. Beta domā, ka noteikta summa var mudināt tērēt vairāk nekā nepieciešams. "Domāju, ka dažkārt, nosakot dāvanu budžetu, tu savā ziņā iedrošini sevi pārtērēt. Tāpēc es vados no tā, ko varu iegūt. Ja, teiksim, redzu kāroto mantu labdarības veikalā un varu ietaupīt desmit mārciņas, tas nenozīmē, ka tās man būtu jāiztērē kaut kur citur," spriež mamma.

Nebaidies noteikt robežas

Tāpat kā daudziem, arī Betai neesot viegli runāt par naudu ar draugiem un ģimeni. Tomēr taupīgā mamma mudina pārkāpt šim tabu un godīgi runāt par dāvanu tēriņiem ar saviem tuvajiem. "Nevaru iedomāties ko sliktāku kā, ja kāds mans draugs vai ģimenes radinieks izmantotu kredītu Ziemassvētku dāvanu dēļ! Domāju, ir svarīgas atklātas sarunas ar tuvajiem – tērēsim dāvanās "x" summu. Cenu un rēķinu pieaugumu taču izjūtam mēs visi," skaidro taupīgā sieviete.

Saki "jā" slepenajam Ziemassvētku vecītim

Labs veids, kā veiksmīgāk gan gūt pārsteigumu, gan nepārtērēties draugu un ģimenes lokā, ir "slepenā Ziemassvētku vecīša spēle". Šādā veidā jāiegādājas tikai viena dāvana un nebūs finanšu pārtēriņu.

Ziemassvētku vecītis ierodas tikai reizi gadā

Foto: Shutterstock





Beta domā, ka cilvēki cenšas darīt par daudz attiecībā uz Ziemassvētku vecīti – ielūdz to mājās, apciemo viņa mājiņā, dodas uz vēl kādu pasākumu, kur viņš ir. "Ir tik daudz vietu un iespēju, kur vecīti satikt, ka daudzas mammas izjūt psiholoģisku spiedienu visur kur doties. Es esmu rezervējusi tikai vienu vietu, spēļu ciematu, kur varēs satikt Ziemassvētku vecīti. Turpretim citos gados devāmies uz vairākām vietām. Patiesībā tā tikai tērējām laiku un bojājām to īpašo svētku maģiju – steidzoties no vienas vietas uz otru," secinājusi mamma.

Vienošanās ar vecākiem

Lai gan daudzi vēlas pārsteigt mazos apdāvināmos un ieraudzīt pārsteigumu viņu sejās, atverot dāvanu, Beta iesaka sazināties ar apdāvināmā bērna vecākiem, pirms pirkt dāvanu.

"Kaut kad lasīju statistiku par to, ka pēc Ziemassvētkiem nevajadzīgās dāvanas izmaksā ap 250 mārciņu uz vienu bērnu. Nav nekas sliktāks kā, ja bērns dabū otru tādu pašu dāvanu vai māja ir pilna ar milzu rotaļlietām, kurām vienkārši nav vietas, vai arī tu uzzini, ka bērnam vienkārši šī dāvana nepatīk," spriež mamma.

Lai atvieglotu situāciju, taupības praktizētāja iesaka nofotografēt, piemēram, savu bērnu ar plānoto dāvanu veikalā un aizsūtīt to apdāvināmā vecākam. Tad nebūs jāsatraucas, ka dāvana nederēs, bet būs saprotams arī, cik tā aizņem vietas.

Rīkojies kā augstmanis jeb tālākdāvināšana

Lindsija Kuka, "MoneyFightClub.com" līdzdibinātāja un grāmatas "Money Fight Club: Saving Money One Punch at a Time" līdzautore "Financial Times" iesaka šādas idejas.

Dāvini atkārtoti

Viņas pirmais padoms aizgūts no Anglijas bagātnieku mājām. Viņas vīratēvs jaunībā kalpojis augstmaņiem un viens no viņa pienākumiem bijis slīpēt sudrabu no glabātajām lietām – lai tās varētu dāvinātu tālāk. Varbūt tev nav sudraba krājumu, taču, spriežot pēc preču skaita vietnē "eBay" tūlīt pēc Ziemassvētkiem, ne viens vien ir saņēmis nevēlamas dāvanas, piemēram, smaržas, sveces, grāmatas vai vāzes, kas nav izņemtas no iepakojuma. Tās ir ideālas atkārtotām dāvanām! Tikai neatgriez tās dāvinātājam.

Palielini ieguvumu

Svētku laikā daudzi veikali pircējiem izsniedz kuponus, kas var samazināt kopējo dāvanu izmaksas (pārbaudi epastā akcijas). Izdevīgāko kuponu iegūšanai parasti nepieciešami minimāli tēriņi, piemēram, preces 10 eiro vērtībā, iespējams, var iegūt šādas pašas summas kuponu. Esi piesardzīgs pret augstāku cenu piedāvājumiem, teiksim, iepērkoties par 50 eiro iegūsti 10 eiro kuponu – jo šādi var iekrist slazdā "tērēt, lai ietaupītu", patiesībā izšķērdējot naudu.

Izmēģini jaunus veikalus tiešsaistē

Ja iepriekš neesi iepircies pārtikas veikalā tiešsaistē vai vispār internetā, šis ir labs laiks to sākt, jo bieži vien pirmajam pirkumam tiešsaistē tiek piedāvāta atlaide.

Iepērcies lidostā

Ja ceļosi pirms Ziemassvētkiem, papēti, ko izdevīgi var iegādāties beznodokļu zonā. Nereti smaržām ir labi piedāvājumi, turklāt tās nav jāstaipa līdzi brauciena laikā – tās var nopirkt atgriežoties. Tiesa, ne visas atlaides ir tik labas kā tās izslavē – cenas tomēr jāsalīdzina.

Liec pie darba bērnus

Foto: Shutterstock





Varbūt ne katra mākslinieciskos centienus ikviens novērtēs, bet bērna – visticamāk gan. Vari nopirkt vajadzīgo skaitu aplokšņu un apzīmējamas kartītes, piemēram, ar vietu fotogrāfijai. Tās būs neatkārtojamas dāvanas. Un internetā var atrast daudz ideju, kādas mākslinieciskas dāvanas var veidot.

Lietota dāvana palīdzēs videi

Savukārt portāla "Dailypost" personīgais finanšu konsultants Salmans Hagī sniedz ideju, ka var izmantot arī lietotas dāvanas: "Tas palīdzēs ne tikai ietaupīt, bet būs labvēlīgi videi. Saskaņā ar vietnes "Vited" aptauju, tikai viens no sešiem cilvēkiem šogad plāno dāvināt lietotas dāvanas. Taču ir daudz interneta vietņu un arī veikalu klātienē, kur var atrast lietotas preces labā stāvoklī ar atlaidi."

Vēl viņš iesaka šajā laikā nelaist garām iespējas reģistrēties speciālo piedāvājumu e-pastiem, lai saņemtu atlaides. "Lielākā daļa veikalu klientiem sūta regulārus atlaižu kodus uz e-pastu. Iesaku to izmantot vismaz tiem veikaliem, kuros iepērkaties biežāk," viņš min.

Foto: Shutterstock

"Delfi" piebilst – ja saņemsi dāvanas, kas tev īsti nepatīk, padomā, kam tās varētu noderēt. Piemēram, biedrība "Tavi draugi", kas vāc ziedotās preces ukraiņiem, joprojām noderēs sveces un higiēnas produkti.