Karš nav beidzies, priekšā ziema. Kas trūkst ukraiņiem

"Atceros, strādāju pie viena datora, pieņemot ziedotāju mantas ukraiņiem, pie blakus datora kolēģe uzklausīja atnākušos ukraiņus un viņu vajadzības. Dzirdēju, ka blakus ukrainiete stāstīja – viņai ir "tieši neviens" katliņš un panna, un nav līdzekļu, par ko to nopirkt. Savukārt man pienāca sieviete, kā šodien vēl atceros, vārdā Santa, un teica – es te atvedu mazliet virtuves lietas, varbūt kādam noderēs. Kādas? Pannas, katlus, šķīvjus. Un es pagriezos pret sievieti, kura tikko bija to lūgusi un teicu – šī ir Santa un viņa atvedusi dažādus virtuves piederumus. Viņas iepazinās, vēlāk Santa aizveda ģimeni uz mājām, līdz ar visām pannām un katliem, un palīdz, kā var – ar darbavietas meklēšanu un citām lietām," tā stāsta biedrības "Tavi draugi" mārketinga vadītāja Beāte Bēvalde.

Viņai šādu stāstu pūrā nav mazums. Biedrība ir viena no zināmākajām vietām, kur sniedz palīdzību ukraiņiem (Rīgā, Ventspils ielā 50). Taču palīdzību ir iespējams sniegt dažādās vietās Latvijā. Kas šobrīd vairāk trūkst?

Bēvalde turpina: "Šobrīd ļoti aktuāla vajadzība ir siltie apģērbi. Mums ir trīs noliktavas – Rīgā, pierobežā un Ukrainā. Siltās drēbes vajadzīgas visās šajās vietās, tāpat ziemas apavi – sievietēm, vīriešiem, bērniem. Nemainīgā vērība – adītas zeķes, cimdi, šalles. Vajadzīga arī ērti pagatavojama pārtika – ja to sūta uz Ukrainu, jāņem vērā, ka daudzviet nav elektrības un ūdens. "Roltoni", sausiņi, konfektes, rieksti, makaroni, pārslas, konservi – tie kaut cik sasilda punci. Vajadzīga arī šķīstošā kafija un tēja, kakao, jo tos mēs vedam uz pierobežu, šobrīd visos četros pierobežas punktos sagaidām ukraiņus, kas šķērso robežu – lai ir, ar ko sasildīties. Tur ļoti noder ātri vārāmās putras, aplejami ēdieni."

Diemžēl dārza krājumu un ievārījumu ziedošanu neatļauj Pārtikas Veterinārais dienests. "Rudenī daudzi gribēja vest savas dārza veltes. Ļoti labprāt gribētu ļaut latviešu dvēselēm izpausties un ļaut dāvāt ievārījumus un skābētus gurķus, diemžēl to nevaram darīt. Ja tos atnes, mēs gan neatsakām – uz vietas strādā kādi 50 brīvprātīgie ukraiņi, kas visu laiku mainās, un dārzeņi un citi labumi tiek viņiem – apmeklētājiem diemžēl nedrīkstam tos izsniegt," skaidro Bēvalde.

Joprojām aktuālas ir higiēnas preces. Arī biedrības "Young folks" vadītājs Aleksandrs Morozovs nosauc, ka šobrīd ļoti vajadzīgas autiņbiksītes bērniem, salvetes, sieviešu pakates u.c. higiēnas lietas. "Tāpat ūdens, saldumi, ātri pagatavojamas lietas. Mūsu "Instagram" kontā ik pārdienas liekam informāciju, kādi produkti ir beigušies," viņš atzīmē.

Bēvalde turpina: "No lielākām lietām Ukrainā ir vajadzīgi ģeneratori, portatīvie lādētāji ("poverbankas"), tā saucamie vieglās medicīnas līdzekļi – apsēji, pārsēji, plāksteri, līdzekļi vēdera izejas normalizēšanai, pretsāpju zāles. Uz Ukrainu vēl joprojām sūtām guļammaisus, jogas vai pārgājienu paklājiņus, folija segas – ja kādam tie aizķērušies bēniņos vai garāžā, labprāt paņemsim.

Latvijā esošajiem ukraiņiem ļoti trūkst bērnu pārtika un bērnu autiņbiksītes – kad kāds atved, teiksim, piecas paciņas, tās ātri vien tiek izdalītas."

Ziedo savu laiku

Brīvprātīgie vajadzīgi gan biedrībā "Tavi draugi", gan jauniešu organizācijai "Young Folks". Turklāt nav tikai viens veids, kā iesaistīties.

Morozovs pastāsta, ka Rīgas autoostā, kur palīdzību sniedz šī organizācija, katru dienu no pulksten 8 līdz 24 strādā brīvprātīgie: "Mēs fokusējamies uz palīdzību bēgļiem, kuri no okupētās teritorijas caur filtrācijas punktiem Krievijā nonāk Latvijā. Vasarā tie bija ap 5000 cilvēku mēnesī – 150 dienā. No 1. jūlija beidza kursēt bezmaksas prāmis no Liepājas, tad šī plūsma samazinājās. To ietekmē arī konkrētie tā brīža notikumi Ukrainā. Gatavojamies, ka ziemā plūsma varētu palielināties, tagad katru dienu ir piecas līdz desmit ģimenes. Taču pie mums nāk arī tie, kas nāk pēc kādas informācijas vai biļetes – tad cienājam ar boršču. Autoostas brīvprātīgo darbā iesaistās 350 cilvēku, ir četras maiņas pa četrām stundām – jo ik dienu esam atvērti 16 stundas.