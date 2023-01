Mazo pusaudžu audzināšanas stili: kas darbojas vislabāk?

Apzinieties, kāds ir jūsu dominējošais bērnu audzināšanas stils, bet pārāk nešaustiet sevi, ja šad un tad gadās kļūdīties. Mēs visi esam cilvēki, un daudzējādā ziņā jūsu mazajam pusaudzim ir svarīgi redzēt, ka jūs dažreiz mēdzat kļūdīties. Svarīgākais, ko darīt, ja jūtat, ka tomēr esat kļūdījušies, ir, pirmkārt, palūgt piedošanu (ir pilnīgi normāli mainīt savu viedokli par to, ko esat pateikuši savam mazajam pusaudzim, pēc tam kad jums ir bijusi iespēja par to padomāt) un, otrkārt, mācīties no savas pieredzes. Ceļš, kurā atrodas jūsu mazais pusaudzis, ir tikpat daudz arī jūsu ceļš: jūs abi mācāties kopā.

Kas ir satvars





Autoritatīviem vecākiem parasti lieliski izdodas atbalstīt savus mazos pusaudžus spēcīgu jūtu un emociju laikā, lai vai cik neērti tas varētu būt abām pusēm. Šis atbalsts, piederības izjūta un pieņemšana, vienalga, kā viņi jūtas vai uzvedas, ir viens no soļiem, lai sasniegtu pašrealizācijas līmeni Maslova piramīdā. Problēma ir tāda, ka tad, kad mazos pusaudžus ir pārņēmušas intensīvas emocijas un viņi uzvedas sevišķi briesmīgi un nemīlami, var būt ārkārtīgi grūti būt pieaugušajam un sniegt atbalstu, ja neapzinātais palaidējmehānisms ir nostrādājis un jums piemīt tendence sodīt vai kliegt un pievienoties viņiem šajās no sliedēm noskrējušajās emocijās. Lai vai kāda būtu uzvedība vai problēma, kas aiz tās slēpjas, jūsu mazajam pusaudzim no jums vienmēr ir vajadzīgs viens un tas pats: iejūtība un atbalsts. Tas nozīmē, ka jums ir jāievelk elpa – fiziski un pārnestā nozīmē – un tikai tad kā pieaugušajam jāreaģē uz situāciju. Un šai reakcijai ir jābūt tādai, lai jūs būtu pietiekami mierīgi un pietiekami nobrieduši saturēt sava bērna lielās emocijas un palīdzēt tās izkliedēt, vienlaikus "turot telpu", lai palīdzētu viņiem izdomāt, kā tikt galā ar konkrēto problēmu.

Ideju par telpas turēšanu savā satvara teorijā aprakstījis psihoanalītiķis Vilfrēds Bions (Wilfred Bion). Bions definē satvaru kā cilvēka spēju saturēt kāda cita cilvēka sarežģītās emocijas, transformēt tās un pēc tam nodot tās atpakaļ jau izkliedētā veidā.