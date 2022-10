Pirms 11 gadiem itāļu ģimenē adoptētā lietuviete Līna: tētis iemācījās gatavot lietuviešu ēdienus

Pirmais ceļojums uz dzimteni raisīja daudz pārdomu un jautājumu, un mudināja viņu doties nākamajā braucienā uz dzimteni ar vēl četriem Itālijā augušiem lietuviešiem. Jauniešus interesēja iniciatīva "Aizbrauc, lai atgrieztos". Lina konsultējās ar adoptētājiem un saņēma viņu atbalstu.

Lietuvā grupa sešas dienas ceļoja uz vietām, kas atgādināja bērnību, un ik vakaru dalījās pieredzē un sajūtās – it kā kopā dotos emocionālā ceļojumā. Viņus saistīja kopīga pagātne, līdzīgi pārdzīvojumi. Saikne saglabājās arī pēc atgriešanās Milānā, un viena no grupas, Marija, tagad ir viena no Linas labākajām draudzenēm, viņas bieži pavada laiku kopā. Starp citu, veikals Kretingā, kurā viņa bērnībā iegādājies saldumus, joprojām darbojas, bet bērnu nama vairs nav. Palikusi tikai ēka. "Zinu, ka Lietuvā viss mainās, lielās iestādes tiek slēgtas, bez vecākiem palikušie bērni arvien biežāk atrod ģimeni. Par pārmaiņām zināju, kad braucu uz Kretingu, bet klusībā ticēju, ka tur satikšu mazus bērnus, apskaušu. Es nevaru izskaidrot šo vēlmi – it kā es zinu, ka viņiem tas ir ļoti vajadzīgs un es varu viņiem to dot. Laikam atceros sevi..." aizdomājas Lina.

Tikai tad, kad tika uzņemta beznosacījumu mīlošā ģimenē, viņa sapratusi, cik bērnam ir svarīga ģimene.

Mācīties pieņemt duālo identitāti kā dāvanu



Lina intervijas laikā ne reizi vien atkārto, ka ir laimīga. Taču dubultā identitāte viņā radīja jautājumus, tāpēc viņa atsaucās iniciatīvai. Viena no iniciatīvas autorēm, ārvalstu adopcijas organizācijas darbiniece Lina Pazikaite, stāsta – zinot par ārzemēs adoptēto bērnu individuālajām vizītēm uz viņu izcelsmes valsti, tika izdomāts, kā piedāvāt strukturētāku atgriešanos. Šī ideja ieinteresēja daudzus lietuviešus, kuri uzauguši adoptēti Itālijā. "Tā kā tas nav tūrisma brauciens, bet pastaiga pa bērnības takām, brīžiem sāpīgām, reizēm vieglākām, izdomājām, ka būtu vērts tam nopietni gatavoties," par projektu stāsta Pazikaite. Sagatavošanās ietver astoņu attālinātu tikšanās ciklu ar psihologu un tiešraides grupas tikšanos Milānā. Šim posmam seko nedēļa Lietuvā. "Šie jaunieši ir lietuvieši un itāļi. Apmācībās un ciemošanās laikā Lietuvā, mudinājām uz pieredzi raudzīties kā uz vērtību, dāvanu, iespēju iegūt vairāk. Pat ja pagātnē bija negatīva pieredze, nereti dzīvē notika arī daudz laba," emocionāli stāsta Pazikaite, atceroties daudzo jauniešu ceļojumus.

Pirmās grupas vizīte noritēja veiksmīgi, otrai kompānija gatavojas. Projekts turpinās.

Dzimtene paliek katra bērna sirdī



Linas brālis par atgriešanos Lietuvā pagaidām nedomā. Cilvēki, kas strādā adopcijas jomā, ir pārliecināti, ka ikviens bērns sirdī nes savu vēsturi, dzimto zemi, bet ļoti individuāla ir izvēle – atgriezties dzimtenē vai nē.