‘Stilīgie’ joki par holokaustu un Hitleru. Kāpēc pusaudži uz tiem ‘pavelkas’

Lai gan uzvedība par to neliecina, pusaudzim šajā posmā īpaši svarīga ir drošības sajūta un ģimenes atbalsts.”

“Uztraukties vajag, bet jāskatās, kāds ir [nodarījuma] līmenis,” piebilst sociālantropologs. “Vairāk būtu jāuztraucas par to, ka sabiedrībā ir cilvēki, kas atrodas apspiestā vai atstumtības stāvoklī, un šādi joki ir viņu izpausme. Bet tā ir tikai mana hipotēze, viens no variantiem; jāskatās konkrētāk, kas tam ir par iemeslu. Viss ir atkarīgs no konteksta, kā tas virzās. Joki var būt veids, kā izrauties no savas marginalizācijas, bet tas var nebūt pozitīvi tādā ziņā, ka notiek uz kāda cita rēķina. Piemēram, ja mazturīgi pusaudži laukos, kuri jau tāpat ir apspiesti, izraušanos no šīs nabadzības, apspiestības, vientulības meklēs caur to, ka savā starpā apsmej kādu citu etnisku grupu un tādā veidā mēģina nostiprināt savu identitāti, par to būtu vērts uztraukties. Uztraukšanās vektoram nevajadzētu būt vērstam uz to, ka mums viņus vajadzētu papildus marginalizēt caur to, ka, lūk, kādi viņi ir nelieši, ja tā dara, jo saknes jau ir nevis tas joks, bet marginalizācija. Jātiek galā ar to, nevis ar jokiem.”