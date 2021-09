Kas bloķē mūsu seksuālo enerģiju un kā to atbrīvot

Vai seksuālā enerģija tā pavisam vienkārši var pazust? Vai arī pastāv bloķētāji, kuri mums traucē mīlēties un dzīvot harmonijā ar savām vēlmēm? Eksperte stāsta par to, kas var kļūt par šķērsļiem šajā ceļā un kā tos pārvarēt.

Kā portālā "Psychologies" akcentē psiholoģe, geštaltterapeite Alīna Bugrima, kauns un vainas sajūta ir biežākie iemesli, kuru dēļ tiek bloķēta seksuālā enerģija. Bet kur tie rodas?

"Mēs vienmēr jūtam kauna sajūtu kāda priekšā, un visbiežāk šīs personas figūra uzreiz parādās atmiņā. Iespējams, ar šādām situācijām esi saskāries savā ģimenē vai mijiedarbībā ar skolotājiem, kad saņēmi rājienu par noteiktām darbībām ar seksuālu raksturu," pieļauj speciāliste.

Piemēram, bērns mazotnē ir sevi centies iepazīt, bet to ir redzējusi mamma un savas nezināšanas dēļ ir sākusi bērnu rāt šausmu pilnā balsī: "Kā tev nav kauna! Nedrīkst tā darīt!"

Savukārt vainas sajūta var rasties no iekšējās attieksmes: "Es nedrīkstu gūt baudu no seksa un dzīves kopumā" vai "Es nedrīkstu būt pieaugusi/pieaudzis". Jebkurā gadījumā ir svarīgi izpētīt, kā tev klājas ar šo jūtu klātesamību un no kurienes tās rodas.

Lai to paveiktu, pacenties atcerēties situācijas no pagātnes un novērtē:

Kādas traumas tu varētu būt guvis bērnībā?

Kādam tēlam un kādai idejai tu centies atbilst šajā jautājumā?

Kādus soļus spert, lai "atbloķētu" savu seksuālo enerģiju

1. Paanalizē sevi un savu iepriekšējo pieredzi. Ļoti svarīgi ir atrast konkrētus punktus, izmantojot iepriekš minētos jautājumus, un strādāt pie tiem.

2. Atrodi savu attieksmi pret seksu. Labi būtu šajā procesā saredzēt prieku un baudu, nevis veidu, kā meklēt otra cilvēka mīlestību un sevis atzīšanu.

3. Kad nodarbojies ar seksu, centies būt "šeit un tagad", un visu uzmanību virzīt ķermeņa sajūtām, nevis domāt par to, kā tu izskaties, vai viss ir labi utt. Dažreiz to ir grūti izdarīt, bet ja virzīsies uz mērķi, tad viss ir iespējams. Katru reizi, tiklīdz atkal esi domu lidojumā, atgriezies savā ķermenī un fokusējies uz sajūtām, ko piedzīvo. Iesākumā tev nāksies pielikt pūles, lai atgrieztu sevi "šeit un tagad", bet ar laiku tu jau spēsi pārslēgties gluži automātiski. Vairāk iepazīsti un izzini savu ķermeni, aizej uz kādu masāžu, izmēģini visas iespējamās metodes, lai atjaunotu saikni ar savu ķermeni un labāk to spētu sajust.

4. Sākumā parūpējies par sevi, pēc tam tikai par partneri. Tas ir universāls dzīves noteikums. Lai gan daudzi baidās pat vienkārši domāt par šādu pieeju, uztverot to kā egoismu. Bet tie ir maldi, norāda psiholoģe. Ne velti lidmašīnās pirms lidojuma saka: "Vispirms uzlieciet skābekļa masku sev, pēc tam – bērnam". Tu vari palīdzēt citam, ja pašam ir tam nepieciešamie resursi. Citādi tu dusmosies uz partneri.

5. Mācies sarunāties. Arī šis ir universāls dzīves noteikums – viens no "vaļiem", uz ko balstās attiecības, sekss un draudzība. Daudzi baidās runāt tieši bērnībā gūtās pieredzes dēļ, kad nedrīkstēja izteikt savas vajadzības, vai arī par to varēja tikt sodīts, vai kad bērns nav redzējis jēgu dalīties savās jūtās, zinot, ka viņā neklausās. Taču pieaugušā vecumā mēs esam spējīgi mainīt stratēģijas, kas traucē mums dzīvot.

Ar rūpīgu, uzmanīgu attieksmi pret sevi un vēlmi mainīt situāciju, tu varat pārstrādāt šīs "bloķētās" jūtas un uzlabotu dzīves kvalitāti. Un, protams, nevajadzētu kautrēties, meklējot palīdzību pie jomas profesionāļiem – psihologiem, seksologiem. Diemžēl, bet šī tēma daudziem no mums joprojām ir tabu. Taču rezultāts – harmoniskāka seksuālā dzīve – ir pūļu vērts problēmas risināšanā, uzsver psiholoģe.