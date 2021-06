Klusēšana ne vienmēr ir zelts. Vecāku saruna ar bērnu par seksualitātes lietām

Nerunāšana, izvairīšanās no tēmas – seksualitāte un sekss, bērnus neatturēs no centieniem uzzināt par šo lietu ko vairāk. Ja vecāki par to nerunās, viņi atradīs citus ceļus, bet vai pareizākos un patiesākos? Tieši tādēļ vecāku pienākums ir runāt, taču bērnam vecumam atbilstošā veidā.

Skaidrs, ka trīsgadniekam nav jāstāsta detaļas vai jāinformē par kontracepcijas jautājumiem, taču savu dzimumidentitāti bērns apzinās jau agrīnā vecumā, un viņam var rasties jautājumi. Neizvairies no tiem, atbildi bērnam saprotamā valodā, bet viņam ir jāzina, ka vecākiem var jautāt itin visu. Un tā katrā vecumposmā – maz pamazām aplūkojamo jautājumu loku par šo tēmu paplašinot. Īpaši svarīgas sarunas par seksualitāti un seksu ir tad, kad bērnam tuvojas pubertātes periodu. Nepalaid garām to un nepieļauj nepareizas izpratnes veidošanos! Turpinājumā lasi portāla "Cālis" arhīva rakstus, kā pareizāk veidot sarunu par seksu katrā bērna vecumposmā.