Romantika! Kā atkal piedzīvot vecos, labos laikus

Pārāk mierīgu dzīvi dažādo atklātas sarunas, bezmērķīgas pastaigas, eksperimenti gultā un ne tikai. Pat vislieliskākās attiecības ar laiku pārvēršas rutīnā. Šķiet, it kā rozā briļļu, taureņu vai kā vēl to var nodēvēt par periodu, kas piedzīvots attiecību sākumā, būtu palicis pagātnē un vairs neatgriezīsies.

Tomēr eksperti atzīmē, ka tādas izmaiņas ir absolūti dabiskas. Nav nekā slikta attiecībās, kuras kļūst mierīgas un paredzamas. Psiholoģe un socioloģijas profesore Terija Orbuha vietnē "Brides" to nodēvējusi par partneru mīlestību. Tādas jūtas arī notur cilvēkus kopā. Tomēr, ja vēlies atgriezt kādreizējo neparedzamību attiecībās un romantiku, sāc ar 10 soļiem, ko piedāvā speciāliste.

Izrunājies ar partneri

Ilgas sarunas un diskusijas reti asociē ar romantiku. Tomēr godīgs dialogs par to, kas tev pietrūkst un kā tu jūties, var izglābt pāri, kad attiecības nonākušas strupceļā.

Orbuha iesaka parunāties par to, kāda ir romantikas izpratne katram no pāra. Tāda saruna atgādinās, ka tikai tu un tavs mīļotais cilvēks esat atbildīgi par attiecību kvalitāti, bet tas savukārt nozīmē, – jūsu abu spēkos ir tajās atgriezt kaisli un dzirksti.

Sāc ar mazumiņu

Pat nelieli žesti un maiguma izpausmes var pacelt romantikas saikni jaunā līmenī. Noskūpsti un apskauj partneri, kad dodies uz darbu un atgriežoties mājās. Lai par ieradumu kļūst kopīgas vakariņas, kurās viens otram varat izstāstīt, kā pagājusi jūsu diena. Biežāk saki mīļotajam, kāpēc esi pateicīga viņam un kas tev viņā patīk. Ja uz darbu dodies agrāk, atstāj uz nakts skapīša mazu zīmīti ar kādiem mīļiem vārdiem. Flirtējiet ar ziņām dienas laikā savās viedierīcēs.

Savstarpēja pateicība un atzinība – labākais pamats laimīgām attiecībām, uzsver eksperte.

Atgriezieties pagātnē

Atmiņas par maigiem, jutekliskiem un vienkārši laimīgiem brīžiem, kas pavadīti kopā, palīdz satuvināties. Atrodi plauktiņā sen dāvināto Valentīndienas apsveikuma kartīti, ko tavs partneris tev pasniedza kaut kad... Pārlasi jūsu abu saraksti pirmajās satikšanās dienās. Pārlūko kāzu, medusmēneša vai citu kopīgu ceļojumu fotogrāfijas.





To visu var darīt, kopā pavadot laiku un cieši apskaujoties, atceroties interesantākos notikumus no kopdzīves. Tāds vakars var palīdzēt izrauties no rutīnas un sniegt otru elpu attiecībās.

Atkārtojiet romantiskos brīžus



Pēc tam, kad abi esat atcerējušies pagātni, virzieties vēl soli uz priekšu – atkārtojiet visspilgtākos un skaistākos brīžus.

Apmeklējiet abi vietas, kur satikāties, vai atkārtoti sarīkojiet pirmo randiņu. Visticamāk, abi piedzīvosiet patīkamu nostalģiju un tās pašas trīsas, ko jutāt, kad viss tikai sākās.

Velti uzmanību partnerim

Ar laiku mūs savā varā pārņem darbs, mājās veicamie pienākumi un ikdienas stress, – un mēs nedaudz piemirstam par mīļoto cilvēku. Tā ir viena no galvenajām kļūdām attiecībās. Īpaši, kad ģimenē aug bērni.

Lai kāds haoss nevaldītu tev apkārt, neaizmirstiet apskauties un painteresēties par otra cilvēka sajūtām, kad abi satiekaties pēc smagas darba dienas. Tāda uzvedība var palīdzēt saglabāt godbijīgas attiecības un kļūt par labu piemēru jūsu bērniem, jo viņiem taču ir jāredz, cik silta saikne ir starp vecākiem!

Paliec tāds, kāds esi



Lai atgrieztu romantiku, obligāti nav nepieciešams fokusēties uz mīļoto cilvēku. Ne mazāk svarīgi ir veltīt uzmanību pašam sev. Daudzi sevi pazaudē attiecībās un kļūst tādi, kādus vēlas redzēt viņu partneri. Neiekrīti šādās lamatās un neaizmirsti par savām interesēm, mudina eksperte.