Sērot beztiesīgie: mīļākie, homoseksuāļi, bijušie laulātie, veco kaķi zaudējušie...

Mēs strādājām vairākos virzienos. Pamata uzdevums bija leģitimēt viņas "nepareizo" sērošanu un meklēt iemeslus, kādēļ viņa nespēj atgriezties dzīvē. Pirmais, ko izdarījām, – psihodrāmā simboliski apglabājām viņas mazuli ģimenes kapavietā un tikāmies ar sen mirušo vecvecmāmiņu, kura bija pirmā tur apglabāta. Kliente izstāstīja viņai par savām sāpēm un vēlmi uzticēt rūpes par savu mazuli senčiem, kuri varētu viņu pieskatīt.

Tādā veidā viņa izveidoja pati savu rituālu bērniņa bērēm, kas reālajā dzīvē viņai bija liegts. Lai arī tas bija simbolisks, pamata šķiršanās uzdevumu tas paveica: dzīvā un mirušā šķiršana, aiziešana citā pasaulē, atvadīšanās no mirušajiem, attiecību noslēgšana. Tāpat bija svarīgi, ka mazulis tika nevis vienkārši apglabāts, bet nodots vecvecmāmiņas uzraudzībā, kura iemiesoja "lielās mātes" tēlu, mīlošu un pieņemošu.

Tālāk mēs pētījām vainas tēmu un nodevību attiecībā pret bērnu. "Esmu ne tāda, ja reiz viņš piedzima miris" un "ja es beigšu par viņu raudāt, tātad es viņu nodošu". Pirmajā gadījumā mēs apzinājāmies kritiķa balsi viņā, kas bieži bijis raksturīgi klientes dzīvē, kad viņa kļūdījās vai kaut kas neizdevās. Nodevības tēma mūs aizveda līdz situācijām bērnībā, kad viņu uz ilgu laiku atstāja mājās vienu un viņai nācās pašai sevi izklaidēt, nomierināt bez pieaugušo klātesamības. Nomirušais mazulis kļuva par tā bērnības posma projekciju: viņa tajā ieraudzīja savu bezspēcīgo vientulību. Te mēs strādājām ar pagātnes situācijām, kuras ietekmēja viņas pašreizējo stāvokli, un nodalījām sēru pārdzīvošanu no disfunkcionālā kopēšanas, kas traucēja viņai dzīvot.

Mēs izdomājām rituālus, kā pieminēt aizgājušo bērniņu tagad un nākotnē. Klientei bija svarīgi, lai viņš netiktu aizmirsts un turpinātu dzīvot viņas sirdī.

Par mazu, lai skumtu un atvadītos



Otrs gadījums saistīts ar jauna vīrieša terapiju, kurš, stāstot par attiecībām ar apkārtējiem, izstāstīja par to, ka viņam nav draugu, ir tikai kolēģi un daži radinieki. Mēs sākām pētīt šo tēmu un noskaidrojām, ka astoņu gadu vecumā viņš pazaudēja draugu – viņš gāja bojā, pakļūstot zem automašīnas. Puikam šī nāve likās milzu traģēdija, taču neviens no tuviniekiem nesaprata to un neatbalstīja viņu sērās. Vecāki nepalaida viņu uz bērēm un neuztvēra nopietni viņa sāpes. Viņi teica, ka "tas, protams, ir skumji, bet kādēļ tik ļoti satraukties", "tev vēl būs daudz draugu", "tu vēl esi par mazu, lai saprastu, kas ir nāve".

Šī beztiesīguma sajūta radās no nolieguma, ka viņš varētu sērot, it kā bērns nebūtu piemērots tādiem pārdzīvojumiem. Vecāku nostādnes dēļ, kas, kā vēlāk noskaidrojām, bija veids, kā viņi rūpējās un dēlu atbalstīja, klientam nebija iespējas paust savas jūtas, atvadīties no drauga, pārdzīvot visu sērošanas stāvokļu spektru.