Četras izplatītas vecāku darbības, kas iedragā bērna pašcieņu

Nevar noliegt, ka augsta pašcieņa ir viena no vērtībām, kas ļauj sasniegt iecerēto un justies labi par sevi, savu izskatu un dzīvi kopumā. To savam bērnam novēl ikviens vecāks. Taču, lai cik ļoti mēs gribētu, lai mūsu atvases izaug par pašpārliecinātiem pieaugušajiem, nereti mūsu rīcība šo svarīgo vērtību nemanot iedragā.

Pašcieņa ir viena no mūsu dzīves svarīgākajām vērtībām, kas nosaka to, kā mēs sevi vērtējam. Tieši pašcieņa ir tā, kas veido mūsu uzvedību un lēmumu pieņemšanas manieri. Tā iedrošina mūs tiekties uz priekšu par spīti visiem šķēršļiem un izaicinājumiem, kā arī ticēt saviem spēkiem sasniegt iecerēto.

Kaut vecāki dara visu, kas viņu spēkos, lai savos bērnos ieaudzinātu pašcieņu, dažkārt viņi neapzināti to nevis ceļ, bet grauj. Psihologs un grāmatas "10 Days to a Less Defiant Child" autors Džefrijs Bernsteins portālā "Pshychology Today" atklāj, kāda mammu un tētu rīcība var radīt negatīvu iespaidu uz atvasi.

Sarkasma izmantošana

Sarkasms ir labs un vērtīgs komunikācijas rīks, taču bērni bieži vien to vēl nav iemācījušies izprast, tāpēc savus sarkastiskos komentārus un jociņus labāk atstāt kolēģiem un draugiem.

Psiholgs atklāj, ka sarkastiski izteicieni bērnus var viegli aizskart. Ja viņš ir izdarījis, ko nepārdomātu, bet tu attrauc: "Tu taču esi gudrs!", tas atvasei nemaz nešķitīs uzjautrinoši. Kā zināms, izlietu ūdeni atpakaļ nesasmelsi, tāpat ir ar vārdiem – pateikto atpakaļ paņemt nav iespējams – tāpēc vecākiem uzmanīgi jāpārdomā katrs vārds, ko viņi saka saviem bērniem.

Sarkasms liek bērniem izjust kaunu, kas nebūt neceļ pašcieņu, bet, gluži otrādi, to grauj. Tāpat šāds komunikācijas veids var radīt šķēršļus atrast saikni ar atvasi.