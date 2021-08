Kad pusaudži atdalās, viņi 'sit' pa vājākajām vietām

Uzstādot šādu uzdevumu: pusaudžu vecums bez problēmām, vadāms tīnis, kurš dara to, ko mēs vēlamies – mēs faktiski aizliedzam bērnam atdalīties no sevis, nedodam viņam iespēju to izdarīt un sajust patstāvīgumu.

Tāda ir pusaudžu būtība – viss, ko bērnam līdz tam deva tāpat (vērtības, priekšstatus par sevi, par to, kas ir labs un slikts), viņam jāpieņem kā savs vai arī jāatgrūž. Iepriekšējās vērtības un principi vēl nebija pa īstam viņa paša.

Ļoti interesanta tēma ir bērnu sirdsapziņas veidošanās. Lielos vilcienos – līdz pusaudžu vecumam viņam vēl nav sirdsapziņas, jo viņš vēl brīvi neveic morālās izvēles. Līdz tam bērns orientējas uz to, ko no viņa vēlas vecāki. Ja tā arī paliks, tas nozīmē, ka bērnam nebūs savu vērtību, savas morāles principu. Viņā kā kastē kaut kas būs ielikts un tā tur arī stāvēs. Taču tas nebūs patiesi viņa – viņš šīs vērtības un principas nav kritizējis, pārdomājis, sapratis, vai tas ir viņa un ko ar to darīt.

Tāpēc es neizvirzītu mērķi piedzīvot vieglu pusaudžu periodu. Bet, protams, gribētos, lai, neskatoties uz vētrainajām norisēm, visi galu galā šo laiku veiksmīgi pārdzīvotu.

Bet, kad bērns atdalās, viņš sāk apgūt savus noteikumus, provocēt strīdus. Kā vecākiem šādā situācijā rīkoties? Bieži iesaka teikt striktu "nē", noteikt rāmjus...



Bez rāmjiem nekas nesanāks – pat no likuma viedokļa mēs esam atbildīgi par bērniem. Mēs saprotam, ka pusaudži vēl nav sasnieguši sociālo briedumu un nevar (pilnībā) kontrolēt savu rīcību, tādēļ ir vajadzīgas zināmas robežas.

Taču tāpat ir svarīgi tomēr nepalikt ilgstošos kara apstākļos – tā, kā to dara daudzi vecāki. Viņiem liekas, ka svarīgi izcīnīt uzvaru, cik vien var, daudz pozīcijas. Pieaugušajiem nav viegli – kad pusaudži atdalās, viņi "sit" pa sāpīgākajām vietām. Taču tieši tajās bērniem ir jāatdalās.

Foto: Shutterstock





Katra ģimene nosaka savus noteikumus un rāmjus. Vai tas strādā?

Kas ir ģimenes noteikumi? Tas ir tas, kas bijis pirms bērna ierašanās ģimenē, tas, ko nosakām līdz ar viņa dzimšanu. Tie ir godīgi mūsu rāmjos un mūsu teritorijā – te tu kaut ko nedrīksti, bet tur "pie mums tā nav pieņemts". Bērni ļoti labi jūt, kas attiecas uz viņu teritoriju un kas – uz citu cilvēku.

Ja bērni salauzuši vai pazaudējuši jūsu mantu un jūs dusmojaties, tad viņu izpratnē tas ir pareizi – viņi ir pārkāpuši noteikumus, un jūs esat sašutuši. Turklāt, tikko jūs mēģināt ielauzties bērna teritorijā un dusmojaties, ka viņš nav izpildījis mājasdarbus, nav sakārtojis savu istabu, viņš likumsakarīgi protestē.