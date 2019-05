Sešas šķietami nelielas problēmas, kas laulātajiem jāatrisina kamēr nav par vēlu

Saglabāt veiksmīgu laulību, strādājot pilnas slodzes darbu un audzinot bērnus, ir pārbaudījums. Kaut ik pa laikam izvēlāmies paklusēt, jo esam pārāk noguruši, lai strīdētos, ir lietas, kuras nevar pabīdīt zem paklāja. Taču aizmirstam, ka ar laiku tās samilzt un var pārtapt par nopietnu problēmu, kas sliktākajā gadījumā var jūsu ceļus šķirt.

Cilvēki mēdz iedalīt problēmas divās daļās – svarīgas un mazāk svarīgas. Tās, kas tiek ierindotas saraksta augšgalā, tiek risinātas uzreiz, taču pārējās dažādu iemeslu dēļ tiek pabīdītas zem paklāja, gluži kā putekļi, kurus ir slinkums uzslaucīt. Taču laulība ir ilgstošas saistības, un problēmas, kuras šobrīd šķiet niecīgas un nenozīmīgas, var gadu laikā samilst un kļūt par nebeidzamu strīdu jūru un, iespējams, pat novest līdz attiecību izbeigšanai.

Portālā "Fatherly" sertificēta laulību un ģimenes terapeite Emīlija Klēra izceļ sešas šķietami nenozīmīgas problēmas, kuras pāriem vajadzētu atrisināt pirms vēl nav par vēlu.

Izvairīšanās runāt par seksu



Sākotnēji attiecībās reti kuri pāri piedzīvo intīmās tuvības trūkumu vai neapmierinātību ar partnera sniegumu gultā, taču, gadiem ejot, viss mainās, tai skaitā arī pāra seksuālās attiecības. Ilgstošās attiecībās sieviete ar vīrieti no hormonu vadītiem mīlniekiem kļust par dzīves partneriem. Dažiem pāriem šīs pārmaiņas iet roku rokā ar neapmierinātību gultā. Seksa biežums un kvalitāte ir biežākās lietas, par ko savā mīlas ligzdiņā nav apmierināti gan vīrieši, gan sievietes. "Esot ilgtermiņa attiecībās, mūsu smadzenes sāk izdalīt vairāk oksitocīna, kas ir piesaistes hormons. Tā ir pavisam dabiska pāreja, taču tā nereti pārsteidz pārus nesagatavotus," atklāj terapeite.

Sevišķi pāra intīmā dzīve mēdz sašūpoties pēc bērna piedzimšanas. Ir pāri, kuriem pēc kļūšanas par vecākiem, ir ne tikai grūtības atrast laiku kopīgiem intimitātes brīžiem, bet arī trūkst ideju, kā atkal "atdzīvināt" kaislības savā starpā. Te atradīsi dažādu speciālistu ieteikumus, kas palīdzēs jaunajiem vecākiem atkal sajusties kā sievietei un vīrietim, ne tikai kā mammai un tētim.

Ja viens no laulātajiem nav apmierināts ar seksuālo dzīvi, to nevajadzētu noklusēt, iedrošina Klēra. Intimitāte ir ļoti svarīga attiecību sastāvdaļa, gluži tāpat kā tās apspriešana. "Jo agrākā attiecību stadijā jūs sākat atklāti par to runāt, jo labāk," viņa skaidro. Sarunas laikā ar partneri tu vari izstāstīt savas kvēlākās fantāzijas, atklāt, kas tevi neapmierina un kā pietrūkst. Taču gluži tāpat kā jebkuras citas sarunas laikā tev ir jāspēj ne tikai izklāstīt savs viedoklis, bet arī uzklausīt partneri.