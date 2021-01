Varikozas vēnas grūtniecības laikā – veicamā profilakse, kā no tām izvairīties

Grūtniecības laikā daļai sieviešu nākas saskarties ar visai netīkamu problēmu – varikozām vēnām. Pēc konsultācijas ar flebologu grūtnieces nereti sāk nēsāt kompresijas zeķes, iespējams novērst varikozo vēnu rašanos. Taču ir profilaktiski veidi, kā mājas apstākļos, kā arī pastiprināti domājot par dzīvesveidu, no tā var izvairīties.

Grūtniecībā, paaugstinoties progesterona līmenim, atslābst arī gludā muskulatūra un līdz ar to arī asinsvadu sieniņas – vēnas kļūst vaļīgākas, vieglāk izstiepjas. Tālākā grūtniecības laikā apgrūtināta arī venozā attece, kas noved pie tā, ka asinsplūsma kļūst neregulārāka, vēnas ir palielinātas, bet vārsti ir atvērti. Varikozas vēnas izpaužas kā tumši tīklojumi, kas manāmi uz kājām. Taču ir dažādi praktiski veidi, kas var palīdzēt izvairīties no varikozu vēnu rašanās, – tos vietnē "What To Expect" izklāsta ārste-dermatoloģe Džesika Vu.

Jāuzsver – ja ir izteikti varikozas vēnas, nepieciešams konsultēties ar ārstu, kas tālāk nosūtīs pie flebologa!

Kompresijas zeķes



Kompresijas zeķes uzlabo asinsriti kājās, nodrošinot vienmērīgu un konstantu vēnu spiedienu, kas palīdz asinīm plūst no kājām augšup uz ķermeņa augšdaļu. Kompresijas zeķes nepieciešams izvēlēties atbilstoši vēnu stāvoklim un ķermeņa uzbūvei, tāpēc svarīgi ir konsultēties ar flebologu, pirms tās iegādāties un sākt lietot. Ja ārsts izrakstījis kompresijas zeķes, parasti tās uzvelk jau no paša rīta, valkā visu dienu, novelkot vien vakarā pirms gulētiešanas.

Izvairies no pārāk cieša apģērba



Ja jūti, ka vēnas paplašinās un manāmas pirmās varikozu vēnu pazīmes, vērts padomāt par to, vai ikdienā lielākoties nēsā ciešu apģērbu, kas visvairāk "uzsēdies" tieši gurnu vai vidukļa apvidū. Grūtniecības laikā vajadzētu no šāda apģērba izvairīties, jo elastīgas jostas, bikses, zeķubikses un cits apģērbs var traucēt asins cirkulācijai, paaugstinot varikozu vēnu risku.

Kusties



Ja ikdienā nākas sēdēt pat astoņas stundas pie darbagalda, izkustoties vien retos izgājienos, tas nenāk par labu vēnu veselībai. Grūtniecības laikā jo īpaši svarīgi ir ik pa laikam izkustēties, izlocīt kājas, lai asinis ritētu. Pat neilgs gājiens līdz ofisa virtuvei vairākas reizes dienā var palīdzēt. Ja nevari izvairīties no ilgas sēdēšanas, centies nekrustot kājas un nesasprindzināt apakšstilbus un potītes.

Veic regulāras fiziskās aktivitātes



Šis ieteikums nenozīmē, ka otrajā un trešajā trimestrī jāmetas skriet pusmaratonus reizi nedēļā – lai izvairītos no varikozām vēnām, svarīgas ir regulāras fiziskās aktivitātes, kas ļauj asinīm riņķot. Obligāti nav jādodas uz sporta zāli vai baseinu – būs gana, ja mājās veiksi vienkāršus, grūtniecēm piemērotus vingrinājumus vai dosies garākās, ne pārāk lēnās pastaigās.

Noliec kājas augstāk



Cik vien tas ikdienā ir iespējams – pacel kājas augstāk par ķermeņa augšdaļu. Arī atguļoties asinsritei daudz dos tas, ja pacelsi kājas augstāk, nekā ir pārējais ķermenis, bet nakts laikā, ja dienā bijis jūtams smagums kājās, paliec augstāku spilvenu zem kājām.

Guli uz kreisā sāna



Īpaši pēc pirmā trimestra ārsti lielākoties iesaka grūtniecēm gulēt uz kreisā sāna, izvairoties gulēt uz muguras, jo papildu svars, ko ķermenim dod augošā dzemde un mazulis tajā, nospiež vēnas, kas pārnes asinis no zemākajām ekstremitātēm uz sirdi. Tieši gulēšana uz kreisā sāna ir optimālākā pozīcija, lai asinsrite būtu vienmērīga.

Augstpapēžu kurpes atstāj skapītī

Ja grūtniecības laikā uztrauc tas, ka varētu rasties varikozas vēnas, izvairies no augstpapēžu apavu nēsāšanas. Zempapēžu kurpes kāju lieliem būs daudz saudzīgāka izvēle, jo neradīs slogu vēnām, kā to dara augstpapēžu apavi.

Izvairies no smagumu celšanas



Grūtniecības laikā, saprotams, nav ieteicams cilāt smagumus savai un mazuļa drošībai, taču to labāk nedarīt arī, lai saudzētu kāju vēnas. Ceļot un nesot smagumus, var radīt risku vēnām izspiesties.

Uzņem šķiedrvielas



Vēl viena lieta, kas sekmē varikozu vēnu veidošanos, kā arī hemoroīdu rašanos, ir aizcietējumi, jo uz ķermeņa lejasdaļu ir palielināts spiediens. Tāpēc vērts savā ēdienkartē ik dienas iekļaut vismaz 25–35 gramus šķiedrvielu – ēd augļus, dārzeņus, pilngraudu produktus un pākšaugus. Ēšanas starplaikos izdzer pietiekami daudz ūdens.

Neaizmirsti par C vitamīnu



C vitamīna lietošana nodrošina to, ka vēnas ir veselīgas un pietiekami elastīgas, kas var reducēt arī varikozu vēnu veidošanos. Grūtniecības laikā izvēlies uzturā lietot ar C vitamīnu bagātus augļus – apelsīnus, kivi, mango, zemenes, melones u.c.

Uzmani svara pieaugumu



Pārmērīga svara pieaugšana grūtniecībā rada papildu slodzi jau tā noslogo asinsriti, tāpēc seko līdzi tam, vai svars ir normas robežās. Liela nozīme ir veselīgam uzturam, fiziskajām aktivitātēm un ārsta uzraudzībai, sveroties regulārajās vizītēs grūtniecības laikā.

